Meersburg vor 35 Minuten

Gemeinderat legt Ausstattung für geplantes Parkhaus an der Fähre fest

Mit der Fassadenbegrünung, der Breite der Stellplätze und weiteren Ausstattungsdetails für das geplante Parkhaus an der Fähre beschäftigte sich der Gemeinderat von Meersburg in seiner jüngsten Sitzung. Vom See her werde das Gebäude nicht auffallen, erklärte der Planer.