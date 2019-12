von Lorna Komm

Im Jahr 2021 wird es in Meersburg wieder eine große Kooperationsausstellung von Land, Kreis und Stadt geben. Der Gemeinderat bewilligte in seiner aktuellen Sitzung bei zwei Gegenstimmen 50 000 Euro für die Umsetzung der Ausstellung und die eventuelle Fremdvergabe kuratorischer Leistungen. Christine Johner, Kulturamtsleiterin, hatte die Pläne zuvor dem Gremium vorgestellt.

Kooperation führte 2013 und 2014 zu Ausstellungen

Die Kooperationsvereinbarung für gemeinsame Ausstellungen besteht seit 2012 zwischen dem Land Baden-Württemberg, Staatliche Schlösser und Gärten, dem Landkreis Bodenseekreis mit der Kreisgalerie in roten Haus und der Stadt Meersburg, erklärte Johner die Hintergründe. Realisiert wurden bisher die beiden Ausstellungen „Landschaft, Leute, Licht“ (2013) und „Zauber der Kunst – Schätze aus der Sammlung Bodenseekreis“ (2014). Für 2021 sei nun eine Ausstellung mit dem Titel „Das zweite Gesicht“ geplant und mit dem Vineum verfüge die Stadt über einen modernen und attraktiven Ausstellungsraum und könne als vollwertiger künstlerischer Partner im Rahmen der Kooperationsvereinbarung teilnehmen, erläuterte Johner.

Stadtrat Peter Schmidt sieht finanzielle Belastung der Stadt

In Anbetracht der bereits genehmigten Sonderausstellung „1920 er Jahre in Meersburg“ die im Juli 2020 starten soll und für welche bereits ein Budget von 90 000 Euro bereitgestellt wird, sah Peter Schmidt (CDU) eine zweite große Ausstellung kritisch an. Mit Blick auf den Haushalt meinte er: „Insgesamt 140 00 Euro, schaffen wir das?“ und mit Blick auf die zwei Stellen im Kulturamt fragte er: „Das bedarf einer unwahrscheinlichen Logistik, wer bewältigt die riesige Aufgabe?“ Johner antwortete dass die Verteilung „finanziell auf mehrere Jahre“ stattfinde und die Sonderausstellung „bei drei Partnern auf mehrere Schultern verteilt“ sei. Peter Krause (UMBO) sprach sich dafür aus, „öfter mal was neues zu bringen und das Haus mit Leben zu füllen.“ Das Vineum für etwa sechs Monate nicht für Vermietungen zur Verfügung zu haben, sah Markus Waibel (FWV) als „schwieriges Thema“, befürwortete aber die Kooperation für eine „gute Ausstellung in drei guten Häusern.“