Boris Mattes (SPD) meinte unter „Verschiedenes“ während die Unterführung am Obertor nun hell und freundlich erscheine, seien in der Unterführung am Fährhafen die Beleuchtung defizitär und die Schaukästen leer. Das Ganze wirke trostlos. Vielleicht, schlug Mattes vor, könnte dort ja die Jugendkunstschule „Offenen Galerie“-Werke ausstellen. Der Bürgermeister sagte, die Stadt habe vor, die Unterführung zusammen mit dem Bau des neuen Parkhauses anzugehen und das Thema „mit über den Winter zu nehmen“.

Scherer merkte ferner an, dass die Beleuchtung in der Unterführung an der Kirche lückenhaft sei. Dort gebe es noch Leuchten der „ersten LED-Generation“, die in die Jahre gekommen seien. „Wir holen gerade Angebote für eine neue LED-Beleuchtung ein“, informierte Scherer.