Eine Krebsdiagnose ist für die meisten Menschen ein Schock. Dass die Betroffenen auch in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie weiter betreut werden können, ist Christa Hasenbrink vom Landesvorstand Frauenselbsthilfe nach Krebs ein großes Anliegen. Zum Schutz der besonders empfindlichen Krebspatienten müssten zwar fast alle Termine der Frauenselbsthilfe nach Krebs der Gruppe Meersburg bis Mai abgesagt werden. Trotzdem stehe das zuständige Leitungsteam jederzeit telefonisch für alle Anfragen zur Verfügung.

„Wir sind eine absolute Risikogruppe“, begründet Hasenbrink die Vorsichtsmaßnahme, fast alle Veranstaltungen der Selbsthilfeorganisation auszusetzen.

Immungeschwächte Menschen können schneller und schwerer an Corona erkranken

Als Selbstbetroffene leitet Hasenbrink die Meersburger Gruppe, Westlicher Bodenseekreis. Wie die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO) geht sie davon aus, dass immungeschwächte Menschen schneller und schwerer an Corona erkranken können als vollkommen Gesunde. Sie verweist deshalb auf die „Empfehlungen für Krebspatienten“ auf der Internetseite der Krebshilfe: www.krebshilfe.net/presse/detail/coronavirus-was-krebspatienten-beachten-sollten

Neben Ratschlägen zur richtigen Hand-und Atemhygiene findet sich dort ebenfalls eine Telefonnummer zu einer 24-Stunden-Informations-Hotline: 08 00/55 56 21.

Wer Fragen hat oder Beratung braucht, kann anrufen

Damit Menschen mit Krebsdiagnose trotz Covid-19 weiterhin unterstützt werden können, bieten Hasenbrink und ihre Mitstreiterinnen Gertrud Gaus, Gabriele Beck und Rosi Mundig Telefonberatung an. Wer Fragen habe oder Beratung brauche, könne das Meersburger Leitungsteam der Frauenselbsthilfe nach Krebs immer anrufen.

Die Krebspatienten sollten in jedem Fall weiterhin Ansprechpartner haben, das ist Hasenbrink wichtig. Zu den vorläufig ausfallenden Gruppenterminen (westlicher Bodenseekreis) gehört das Tai Chi in Uhldingen-Mühlhofen am 1. April sowie die Busfahrt nach Scheidegg am 15. April. Weil gerade auch Kinder die Infektionskrankheit ohne nennenswerte eigene Symptome weitergeben können, fallen gemäß Hasenbrink ebenfalls alle Termine der Kinder krebskranker Eltern aus, auch deren Maltherapie. Ebenso vom Ausfall betroffen ist demnach das Onkocafé im Helios-Spital in Überlingen, am 8. April. Das Caféangebot dient als Austausch zwischen Neuerkrankten und Fachkräften der Onkologie.

Laufgruppe um den Schlosssee wird beibehalten

Beibehalten wird die Laufgruppe um den Schlosssee, jeden Mittwoch um 9 Uhr ab Parkplatz Schlosssee. Malkursteilnehmer sollen von ihren jeweiligen Betreuern informiert werden. In die nähere Zukunft schaut Hasenbrink optimistisch. In Planung ist demnach ein großer Aktionstag „Mutig-Bunt – Aktiv“ bei der Landesgartenschau am 17. Juni. Mit einem Flashmob, der bundesweit um 14 Uhr stattfinde, seien dann Krebskranke und deren Unterstützer zu einem Tanz geladen. Die Tanzschritte dazu sollen am 16. Mai und am 15. Juni in der Neufracher Tanzschule Weber eingeübt werden.