von Mardiros Tavit

"Sie sind ehrgeizig", hatte Dirigentin Rita Buzinski über die jungen Musiker ihrer Jugendband Fortissimo gesagt. Als zusätzlich Motivation haben sich nun die Jugendlichen ein besonderes Ziel gesetzt. Sie wollen kommendes Jahr auf Konzertreise nach Ungarn, der Heimat ihrer Dirigentin. Für dies Ziel benötigen sie allerdings noch Geld. So lag es nahe, dass sie mit ihrem Können auch ihre Reise finanzieren.

Drei von 18 jungen Musikern des Mimmenhauser Jugendorchestern Fortissimo, die auf der Meersburger Matinee spielten: Gudrun Hahnemann verschwindet hinter ihrer Tuba, neben ihr spielen Ole Reitz (Posaune) und Oliver Stähler (Tenorhorn). | Bild: Mardiros Tavit

Unter der Leitung von Jugendwartin Barbara Buzinszki, Tochter von Rita Buzinski, ist die Fortissimo Jugendband im Januar 2018 als zweites Jugendorchester des Musikvereins Mimmenhausen gegründet worden. Ihr Konzert im Meersburger Augustinum hatte zwei Gründe: Erstens, ihr musikalisches Können zu präsentieren und zweitens, gleichzeitig Geld für ihre Reise zu sammeln. Das Motto der Matinee lautete "Beschwingt in den Tag". Zwischen den Stücken wurden Frühlingsgedichte von Isabell Regenscheit und Marlena Löchle rezitiert.

In vielen Musikrichtungen zuhause

Marlena Löchle führte auch durch das Programm. Die Nachwuchsmusiker gaben 20 Titel zum Besten. Dabei zeigten sie eine beeindruckende Bandbreite an Musikrichtungen. Darunter waren Musical (Sister Act), Filmmusik (Mission Impossible), Rock (Smoke on the Water), Pop (Yellow Submarine), Klassik (Ungarische Tänze) und Swing (Mango Number Five). Stücke, die länger einstudiert waren, saßen auch sehr gut. Der satte, selbstbewusste Sound des Blasorchesters beeindruckte. Die Jugendkapelle des Musikvereins Mimmenhausen präsentierte sich als sympathisches und ehrgeiziges Orchester. Die jungen Solisten Henry Kessler und Oliver Stähler, beide spielen Tenorhorn, überzeugten.

Der erste öffentliche Auftritt im neuen Jahr war gleichzeitig auch der siebte Auftritt von Fortissimo. Das Orchester unter der Leitung von Rita Buzinski steht im Frühling ihres musikalischen Werdens. Mit dem österreich-ungarischen Radetzky Marsch verabschieden sich die jungen Musiker aus dem Meersburger Konzertsaal und taten mit den Geldspenden des Publikums einen weiteren kleinen Schritt in Richtung des Landes der Magyaren.