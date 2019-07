Am Mittwochmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Meersburg zu einer Tankstelle in der Stettener Straße gerufen. Aufgrund eines technischen Defekts hatte dort ein Auto Feuer gefangen.

Meersburg Auto fängt wegen technischen Defekts Feuer

Wie die Feuerwehr nun mitteilt, fuhr während des Einsatzes ein Mann mit seinem SUV durch die eingerichtete Vollsperrung. Weil ihm dabei zwei Rettungswagen den Weg versperrten, habe der Mann seinen Geländewagen über einen Bordstein gesteuert und sei so direkt in den Einsatzbereich der Feuerwehr gefahren. Das hinderte die Rettungskräfte an der Arbeit, denn sie mussten den Autofahrer zunächst an der Weiterfahrt hindern. Dabei soll es zum Streit mit dem Autofahrer gekommen sein.

Erst, als die Feuerwehr eine Kamera einschaltete, habe der Autofahrer den Platz verlassen. „Wütend und schimpfend“ sei er davon gefahren, berichtet die Feuerwehr Meersburg, die nun Strafanzeige gegen den Fahrer erstattete