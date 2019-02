von Lorna Komm

Mit viel Schwung und Elan trat Roman Chormann auf die Bühne des Theatersaals im Meersburger Augustinum. Der aus der Fernsehfastnacht bekannte Bühnenprofi bot mit seinem Programm „25 Jahre Fastnacht“ eine bunte Mischung aus Büttenreden, Liedern und unterhielt mit Anekdoten seiner Fastnachtskarriere.

Der Pfälzer Entertainer erzählte nebenbei Geschichten über die unterschiedlichen Stationen seines Lebenswegs. Zu den bekanntesten gehören dabei Auftritte in Sendungen wie „Mainz bleibt Mainz“ oder „Hessen lacht zur Fassenacht“. „8,2 Millionen Zuschauer habe ich in der Spitze von 'Mainz bleibt Mainz' erreicht“ verkündete er.

Von Anfang an forderte er das Publikum zum „mitsingen und mitklatschen“ auf und untermalte sein Programm mangels eigener Kapelle mithilfe modernster Elektronik musikalisch mit Tusch und „Rucki Zucki“. Zu seinen Liedern begleitet sich der ehemalige Leiter der Sängergruppe „Ramonias“ selbst am Klavier. Schnell hatte sich der Kabarettist aus Kirchheimbolanden am Bodensee eingefunden und rief statt „Helau“ „Ho Narro“.

Ramon Chormann begleitete sich selbst am Klavier. | Bild: Lorna Komm

Die teils mehr als zwei Jahrzehnte alten Büttenreden sind erstaunlich aktuell. In dem 1999 geschriebenen Vortrag über „IKEA“ beschreibt Chormann humorvoll die immer gleichbleibenden Probleme mit den schwedischen Selbstbaumöbeln und bilanziert, die Abkürzung soll wohl „Idioten Kaufen Einfach Alles“ bedeuten. Auch die Büttenrede aus dem Jahr 2003 mit der Darstellung eines „Tupperabends“ beschreibt die unveränderliche Situationskomik, die entsteht, wenn ein Mann alleine an einer typischen Frauenveranstaltung teilnimmt.

Das anfänglich zurückhaltende Publikum lies sich von dem Entertainer mitreißen und spätestens nach der Pause des zweistündigen Programms, war der Funke übergesprungen. Vielleicht lag es auch an dem deftiger gewordenen Programm, welches im zweiten Teil etwas mehr unter die Gürtellinie rutschte. Chormanns Büttenrede über „Viagra“ und seine Auswirkungen war delikat, ohne zotig zu sein. Auch die Geschichte von des „Zuchtheislers Annemarie“, die aus gestohlenen Grabschleifen Unterhosen fertigt, brachte die Zuschauer lauthals zum Lachen.