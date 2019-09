Vermutlich war die 20-Jährige am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr zu schnell unterwegs, als sie mit ihrem Fahrrad auf der regennassen B 33 beziehungsweise Stettener Straße aus der Oberstadt in Richtung Fähre fuhr. In der scharfen Rechtskurve an der Ecke Bismarckplatz/Unteruhldinger Straße geriet sie ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn, wie die Polizei berichtet.

Bei dem Sturz zog sich die Radlerin schwere Verletzungen zu und Rettungswagen sowie -Hubschrauber samt Notarzt wurden alarmiert. Der Rettungshubschrauber landete direkt am Meersburger Fähreanleger. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die 20-Jährige schließlich vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.