von Lorna Komm

Tiere, egal ob exotische Dschungelkatzen oder einheimische Füchse sind von je her ihre Lieblingsmotive. Schon als Kind zeichnete die gebürtige Kielerin die Tiere mit denen sie aufwuchs, eine besondere Vorliebe hatte die Reiterin für Pferde. Später führten zahlreiche Reisen sie nach Afrika, Kanada und Nordamerika, wo sie die Tiere in ihrer ursprünglichen Umgebung studieren konnte. „Ich habe in Zoos und Tierparks gelernt die Tiere und ihre Bewegungsabläufe zu skizzieren, um dann anhand der Skizzen ein lebensnahes Bild zu fertigen“, erklärt die Künstlerin.

Gorilla oder Nashorn

Seltene Tierarten wie Bergorillas oder das Breitmaulnashorn naturgetreu in ihrer Umgebung darzustellen, damit auch auch die Nachkommen eine Erinnerung an fast ausgestorbene Tierarten haben, sei ihr Bestreben. Auf ihren Reisen habe sie auch die Ureinwohner kennengelernt und so gehört das Bild von Indianerhäuptling „Killed Spotted Horse“ zu ihren Lieblingsbildern. Lange habe sie an den Federn des Kopfschmucks gemalt, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war. Schon als Kind sei sie ehrgeizig gewesen, gibt die 72-Jährige zu. Sie male auch heute noch täglich bis zu acht Stunden. „Das ist schon ein wenig wie eine Theraphie, wenn man so vertieft und konzentriert arbeitet“, meint Broszeit-Borchert fröhlich lachend.