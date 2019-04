Der Meersburger Gemeinderat beauftragte das Architekturbüro mmp aus Uhldingen-Mühlhofen, für ein Bruttohonorar von 180 469 Euro die Erweiterung des Kindergartens zu planen. Das Büro mmp leitet derzeit bereits die Sanierung und Erweiterung der Schule im Sommertal.

Zweites Angebot lag vor

Die Verwaltung hatte, außer von mmp, auch noch vom Immenstaader Architekturbüro Veeser, Schlessmann, Scheriau, das die Kinderkrippe geplant hatte, ein Angebot angefordert. Letzteres, so erklärte Bernd Engesser vom Bauamt dem Gemeinderat, sei aber deutlich teurer ausgefallen. Wie hoch es genau war, wurde in öffentlicher Sitzung nicht genannt. Aber wie kann es überhaupt zu einer Diskrepanz kommen, wenn ein Leistungsvolumen vorgeben wird (rund 1,35 Millionen Euro) und die Grundlage der Honorarberechnung die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist? Weil Letztere ihre Spielräume habe, nicht nur beim Honorar – die HOAI listet mehrere „Honorarzonen“ –, sondern etwa auch, was Nebenkosen angehe, erklärte Engesser.

Manchem Rat waren zwei Angebote nicht genug. „Gibt’s keinen anderen?“, fragte etwa Georg Dreher (CDU). Mit beiden Büros habe man schon Erfahrung und, so meinte Dreher, „beide waren nicht bestrebt, gravierende Kosten einzusparen.“ Martin Brugger (CDU) fand hingegen: „Mir ist einer lieber, der sich schon da unten auskennt.“ Markus Waibel (FW) hätte es gerne gesehen, wenn Stadtbaumeister Martin Bleicher die Planung selbst übernommen hätte. Bürgermeister Robert Scherer aber sagte, das sei leider unmöglich, denn Bleicher sei bereits restlos ausgelastet.

Peter Krause (Umbo) und Julia Naeßl-Doms (CDU) schlugen eine öffentliche Ausschreibung vor, die vielleicht noch mehr Angebote erbringe. Bürgermeister Scherer betonte: „Dann muss man einen Architektenwettbewerb machen.“ Dafür fehle auch die Zeit, da man, um rechtzeitig Zuschüsse beantragen zu können, den Bau noch vor der Sommerpause beschließen müsse. Vier Räte stimmten gegen die Beauftragung von mmp (Waibel, Dreher, Naeßl-Doms und Peter Schmidt, CDU), Boris Mattes (SPD) enthielt sich.