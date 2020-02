Kämmerin Heike Sonntag geht aber nach wie vor davon aus, dass zum Schluss ein „Nullergebnis“ herauskommen wird, vor allem durch Einsparungen. Denn, wie etwa Peter Schmidt (CDU) unterstrich, müsse man ja nicht alles verwirklichen, was jetzt im Haushalt stehe.

Personalkosten um 13 Prozent gestiegen

Dessen größter Einzelposten sind, wie immer, die Personalausgaben, die im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen sind, und, abzüglich Kostenerstattungen, unterm Strich mit rund 5,9 Millionen Euro zu Buche schlagen. Als größte Investitionen stehen im Etat: das Parkdeck Fähre (5 Millionen Euro) und, für je rund 1 Million Euro, der Anbau des Kindergartens sowie der Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses.

Der Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses schlagen dieses Jahr mit rund 1 Million Euro zu Buche. | Bild: Sylvia Floetemeyer

In der Sitzung bewilligte der Rat der Verwaltung weitere 10,55 Stellen. Darunter sind drei volle Stellen für pädagogische Fachkräfte, je eine Stelle für Stadtmarketing, Personalamt, Bauamt und Finanzverwaltung sowie je zwei halbe Stellen für das Kulturamt und die Jugendarbeit.

Für die Erweiterung des Sommertalkindergartens sieht der Etat 1 Million Euro vor. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Diskussionen über geplante Stadtmarketing-Stelle

Vor allem die Stadtmarketing-Stelle, die direkt dem Bürgermeister unterstellt werden soll, wurde diskutiert. Diese solle vor allem eine Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und Gewerbetreibenden sowie Vereinen sein, erklärte Scherer auf Nachfrage von Julia Naeßl-Doms (CDU). In den Aufgabenbereich fielen etwa, neben der Vermarktung der Stadt nach innen und außen, auch Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerdialog, Leerstandsmanagement und das Kümmern um Fördermittel.

„Dieser Haushalt war wirklich eine schwere Geburt.“ – Boris Mattes, SPD | Bild: SK

Stellvertretender Bauamtsleiter bleibt drei Monate länger als geplant

Auf Antrag der CDU beschloss man, über zwei Stellen für Kindergarten-Azubis erst im Herbst zu entscheiden. Mit ihrem Wunsch, auch die Ausweisung der Stelle im Bauamt bis nach der Sommerpause zu verschieben, setzten sich die Christdemokraten aber nicht durch – trotz des Hinweises, dass Bernd Engesser ja länger bleibe. Der stellvertretende Bauamtsleiter, der eigentlich am 1. Februar in den Ruhestand gehen wollte, hängt noch drei Monate dran. Die Zahl der besetzten städtischen Stellen lag 2019 bei 111.

Bürgermobil-Fahrzeug soll angeschafft werden

Außerdem entschied der Rat über eine Liste von teils bereits in den Etat eingestellten, teils zusätzlichen Mitteln, die unterm Strich Mehrausgaben von 64 500 Euro ergaben. So bewilligte das Gremium die Anschaffung eines Bürgermobil-Fahrzeugs für 30 000 Euro. Der laufende Betrieb solle über Spenden finanziert werden, sagte Bürgermeister Robert Scherer. Das Auto werde erst gekauft, „wenn der Verein gegründet ist“, erwiderte Scherer auf Nachfrage. Er sei zuversichtlich, dass es genügend ehrenamtliche Chauffeure geben werde.

„Wir sollten anfangen, Vertrauen entgegenzubringen und uns nicht selber im Weg stehen.“ – Magdalena Malin, Umbo | Bild: SK

Erschließung des Lehrenwegs verschoben

Des Weiteren genehmigte der Rat 100 000 Euro für die Hangsicherung im Gehautobel. Diese Arbeiten müsse man aufgrund eines Erdrutsches und Bäumen, die abzustürzen drohen, sofort angehen. Ferner billigte der Rat unter anderem 10 000 Euro für zwei E-Lastenräder für den Hausmeisterdienst. Hingegen verschob man die Erschließung des Lehrenwegs, die rund 1,4 Millionen Euro kosten soll, auf 2021.

Nebenkosten für Vineum, Musikschule und Stadtbücherei sollen offengelegt werden

Zusätzlich behandelte der Rat eine erkleckliche Anzahl an Anträgen aus den Fraktionen. Zustimmend beschied er etwa die Sanierung der Ostfassade des Unterstadttors, die Sanierung des Aufgangs der Unterstadttreppe sowie die Offenlegung der Nebenkosten für Vineum, Musikschule und Stadtbücherei, die die Freien Wähler beantragt hatten.

Mehr Geld für Ökokonto

Die Mehrheit stimmte etwa auch folgenden SPD-Vorschlägen zu: der Anschaffung eines zweiten Notstromaggregats und zweier weiterer Defibrillatoren, der Einrichtung einer Fahrradgarage im Parkhaus Stefan-Lochner-Straße, der Sanierung und besseren Beleuchtung des Gehwegs im Sommertal. Die Umweltgruppe beantragte erfolgreich, das Budget für die Anlage und Führung eines Ökokontos von 10 000 Euro auf 20 000 Euro zu erhöhen.

Das sagen die Gruppierungen im Gemeinderat zum Haushalt CDU Peter Schmidt dankte, wie auch die meisten nachfolgenden Redner, Kämmerin Heike Sonntag für ihre Arbeit. „Dieses Jahr war‘s besonders schwierig.“ Was die Doppik angeht, sprach er vom „Beginn eines Begreifens“. Schmidt betonte: „Der Haushalt ist zunächst ein Kann- und kein Muss-Plan“. Man habe ein „sattes Portfolio, von dem das ein oder andere so vielleicht nicht realisierbar ist.“ Die Personalkosten von rund 8 Millionen Euro brutto seien „eine erschreckende Summe“. Hilfreich sei im neuen Haushalt aber etwa, dass dieser klar aufschlüssle, was Meersburg innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands für Stetten, Hagnau und Daisendorf leiste. „Ich hoffe, dass unsere Brüder und Schwestern auch mal begreifen, was wir für sie tun.“ Freie Wähler Markus Waibel verteilte zunächst Gummibärchen an Kämmerin Heike Sonntag und Bürgermeister Robert Scherer. Im Januar hatte Sonntag gesagt, noch sei der Haushalt „ein bunter Haufen Gummibärchen“. Waibel ermunterte sie, „mit dem Sortieren nicht aufzuhören, bis wir ihn zu 100 Prozent verstehen.“ Derzeit sei seine Fraktion erst bei 60 Prozent und fasse sich deshalb kurz. Sie sei für die Stadtmarketing-Stelle, „wir wollen aber erst das Gutachten sehen“. Ferner beantrage man die Offenlegung der gesamten Nebenkosten für die Bücherei, das Vineum und die Musikschule. Letztere habe ein Defizit von 500 000 Euro. „Das kann so nicht sein“, sagte Waibel. Umbo Magdalena Malin zeigte sich sehr zuversichtlich, dass man den Doppik-Haushalt, in dem sehr viel Arbeit stecke, bereits nächstes Jahr besser verstehen werde. Natürlich könne man nicht jede Kostenstelle vergleichen. „Doch wir sollten anfangen, Vertrauen entgegenzubringen und uns nicht selber im Weg stehen.“ Besonders hob sie den Anstieg der Personalkosten (und zwar ohne Therme) um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hervor. Diesen „sehr kostenaufwendigen Posten dürfen wir nicht aus den Augen lassen“. Grüne Anna-Lena Murzin sieht die Doppik als Chance, „die finanziellen und strategischen Steuerungsmöglichkeiten entscheidend zu verbessern“. Denn sie biete drei wesentliche Vorteile: Transparenz, Generationengerechtigkeit und Steuerung, etwa durch bessere Vergleichbarkeit. Die Grünen wünschten sich auch einen Nachhaltigkeitshaushalt, der etwa als ein Ziel die Reduktion des CO2-Ausstoßes haben könnte. SPD Boris Mattes sagte: „Dieser Haushalt war wirklich eine schwere Geburt.“ Noch immer fehlten viele Erläuterungen. Er betonte: „Der Gemeinderat muss den Haushalt verstehen, um seine Rechte ausüben zu können.“ Die Personalkosten hätten eine Höhe erreicht, „die sich keiner je vorstellen konnte“. Kostenerstattungen bei Bund und Land müsse man vehement einfordern: Wer bestelle, müsse auch bezahlen. Als weitere wichtige Ziele bezeichnete Mattes bezahlbaren Wohnraum und die Teilhabe junger Menschen am politischen Leben. Umweltgruppe Monika Biemann hob besonders hervor, sie beunruhige die Kreditaufnahme für das Wasserwerk in Höhe von 4,22 Millionen Euro. Diese allein erhöhe die Pro-Kopf-Verschuldung von 403 Euro 2019 auf 933 Euro im Jahr 2023. Das sei das Doppelte des Landesdurchschnitts für Gemeinden ähnlicher Größe. FDP Michael Dörr sagte: „Ich sehe keine prekäre Haushaltslage.“ Die Stellenwünsche der Verwaltung seien nachvollziehbar. Er sei froh über die neue Haushaltsführung. So sei es gut, „dass interne Berechnungen entfallen“.

Der Rat stimmte dem Haushaltsplan einstimmig zu, ebenso der Finanzplanung 2019 bis 2023 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung.