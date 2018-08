Meersburg vor 5 Stunden

Erste Station im Neuen Schloss Meersburg: Wanderausstellung über das Reisen der Annette von Droste-Hülshoff

Die Ausstellung "Sehnsucht in die Ferne. Reisen mit Annette von Droste-Hülshoff" im Neuen Schloss in Meersburg öffnet am 2. September. Für Interessierte wird auch das Fürstenhäusle zugänglich gemacht, in dem die Dichterin an ihren Werken schrieb.