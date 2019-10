Der Gewinner des diesjährigen Jugendkunstpreises des Landes Baden-Württemberg ist Eric Röck. Seinen Preis, eine Kunst- und Studienreise nach Gent, hat er im Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg verliehen bekommen. Wie die Kunstschule Bodenseekreis in einer Mitteilung bekannt gibt, ist Röck Teilnehmer des Vorstudiums „Gestaltung“ an der Kunstschule. „The flood“ heißt die Arbeit von Eric Röck, die er mit Acryl und Marker hergestellt hat. „Es ist ein Selbstbildnis, in dem ich auch meine Interessen festhalte. Es häufen sich Textschnipsel aus Zitaten und Liedern, die mich inspirieren und täglich begleiten“, erklärt der 20-Jährige.

Junge Künstlerin: „Durchsicht ermöglicht Einsicht“

Zwei weitere Studentinnen des diesjährigen Vorstudiums „Gestaltung“ wurden für ihre Teilnahme am Wettbewerb geehrt: Marie Sophie Forderer aus Ravensburg hat mit ihrem Kunstwerk „Einsicht“, einer fragilen Zeichnung auf Transparentpapier, teilgenommen. „Die Schichten bauen aufeinander auf. Je mehr Schichten es sind, desto dichter und desto mehr Details werden sichtbar. Durchsicht ermöglicht Einsicht“, sagt die 20-Jährige über ihr Kunstwerk.

Marie Forderer vor ihrem Kunstwerk „Einsicht“. | Bild: Kunstschule Bodenseekreis

Chanell Rundel aus Friedrichshafen zeigte ihre Malerei „Transformation“ mit pastosem und lasierendem Farbauftrag mit Acryl und Kohle. „Unterschiedliche Ebenen und verschiedene Darstellungsweisen der vergänglichen Abbilder einer Mutter und deren Kinder verkörpern die Vielschichtigkeit der Ausdrucksweise des Vergänglichen“, erläutert die 19-jährige Wettbewerbsteilnehmerin.

Das Bild „Transformation“ von der 19-jährigen Chanelle Rundel. | Bild: Kunstschule Bodenseekreis

Das Thema für den Wettbewerb des Jugendkunstpreises im kommenden Jahr heißt: „Das geheime Leben der Dinge“. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 21 Jahren. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2020. Gewonnen werden können Preise wie Kunst- und Kulturreisen nach Paris, Kunst-Workshops an der Akademie Schloss Rotenfels und eine Ausstellung mit den 40 besten Wettbewerbsarbeiten im Kulturzentrum Karlskaserne in Ludwigburg.