von Lorna Komm

Warum engagieren Sie sich im Kirchengemeinderat (KGR)?

Theune-Großkopf: Ich gehe relativ oft in die Kirche und nutze viele der organisierten Veranstaltungen. Außerdem habe ich viele Freunde, die bereits im KGR aktiv waren. Ich habe nun das Gefühl, selber etwas geben zu müssen, also nicht nur zu nehmen, sondern selber aktiv zu werden.

Bierfreund-Busse: Bei mir ist es ähnlich. Ich bin in Tübingen in einer sehr aktiven Gemeinde groß geworden. Ich wurde dort reich beschenkt und möchte nun etwas zurückgeben. Glaube sollte nicht in den eigenen vier Wänden stattfinden, sondern sollte hinaus in die Gemeinschaft getragen werden. Gerade hier in einer katholischen Gegend sehe ich da eine besondere Aufgabe, etwas für die evangelische Gemeinde zu tun. Ich konnte nicht Nein sagen, als ich gefragt wurde. Es ist etwas Wichtiges.

Barbara Theune-Großkopf Barbara Theune-Großkopf wurde 1957 in Nordhessen geboren. Die Archäologin kam 1991 aus beruflichen Gründen an den See. Aktuell leitet sie das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz. Theune-Großkopf ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Enkeltochter. Auch sie wohnt in Daisendorf.

Haben Sie konkrete Ideen, Vorschläge, mit denen Sie sich im KGR einbringen wollen?

Theune-Großkopf: Die Gemeinde veranstaltet viele Aktivitäten, die als solche gar nicht wahrgenommen werden. Das sollte man sichtbarer machen. Ich meine damit die Veranstaltungen wie Dämmerschoppen, Frauenchor, Kleidertauschbörse, Silberkreis oder den Spielenachmittag für Senioren. Zudem könnten die bestehenden Gruppen besser vernetzt werden, dann müssten sie nicht nebeneinanderher arbeiten. Zu bedenken ist ebenfalls, dass die Pfarrerin nicht mehr Kapazitäten hat, also dass nicht mehr Gottesdienste für Familien oder für andere Gruppen eingeführt werden können.

Bierfreund-Busse: Das Schatzkästchen, die Daisendorfer Kirche, könnte öfter genutzt werden. Bisher gibt es nur einmal im Monat Gottesdienste, da sollte man aber eine feste Termingröße daraus machen. Vielleicht können wir auch schauen, was in den Freikirchen anders gemacht wird. Diese haben einen guten Zulauf und oft volle Säle. Eventuell kann man von dort etwas übernehmen.

Inke Bierfreund-Busse Inke Bierfreund-Busse wurde 1973 in Tübingen geboren, wo sie später auf Lehramt studierte. Im Jahr 2000 wurde sie an die Realschule in Überlingen versetzt, wo sie noch immer tätig ist. Bierfreund-Busse ist verheiratet – die Zeremonie fand in der Meersburger Schlosskirche statt, wie sie betont – und Mutter von zwei Kindern. Die Lehrerin wohnt in Daisendorf und ist dort im Narrenverein aktiv.

Welche Arbeiten fallen im KGR an beziehungsweise welche werden Sie übernehmen?

Theune-Großkopf: Zu den Arbeiten des KGR gehört alles, was im täglichen Leben auch anfällt. Im letzten Jahr haben sich die Mitglieder zum Beispiel mit der Dachsanierung im Martin-Luther-Haus befassen müssen. Ich werde bei den Gottesdiensten präsent sein, viel organisieren und die Gemeinde nach außen vertreten. Dann werde ich bei Gemeindefesten dabei sein, Frühstücke organisieren, aber auch andere Menschen zur Mitarbeit motivieren.

Bierfreund-Busse: Wir werden uns viel mit organisatorischen Dingen beschäftigen müssen. Die Verteilung der Aufgaben zum Beispiel für den Bau- oder Festausschuss wird demnächst vorgenommen. Das ist für mich alles Neuland, aber der KGR besteht ja aus einer schönen Mischung unterschiedlichster Menschen aller Altersklassen ab etwa 30 Jahren, da gibt es dann auch die verschiedensten Ideen. Das finde ich besser, als wenn sich nur eine einheitliche Generation mit den gleichen Erfahrungswerten und Ansprüchen miteinander beraten muss.

Was muss Kirche tun?

Theune-Großkopf: In unserer Freizeitgegend sind die Gottesdienste ja unterschiedlich besucht. Wir sind da auch sehr wetterabhängig. Man kann ausloten, was geht, ob man die Gottesdienste anders gestaltet oder anpasst. Ich würde auf alle Fälle gern wieder das Frauenfrühstück ins Leben rufen oder ökumenische Gesprächsrunden. Es müssen ja auch nicht unbedingt Referenten von außen kommen, wir haben genug fähige Menschen in der eigenen Gemeinde, was man zum Beispiel auch bei der Männerrunde merkt. Beim Dämmerschoppen referiert immer jemand aus dem eigenen Kreis.

Bierfreund-Busse: Neue Ideen sind natürlich immer toll, aber wir müssen das auch vertreten, personell besetzen und vor allem finanzieren können. Aber es gab ja auch schon Entwicklungen, zum Beispiel die Seetaufe oder der Familiengottesdienst am Heilig Abend parallel zum Krippenspiel in der katholischen Stadtkirche. Weiterhin werden wir uns mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Stetten vernetzen. Wir wollen aufeinander zugehen und keine Konkurrenz schaffen, aber den jungen Erwachsenen eine Möglichkeit geben, bei uns weiterzumachen.