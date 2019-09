von Lorna Komm

100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts seien Frauen noch in vielen Bereichen benachteiligt, darum wolle man alle 100 Tage durch öffentliche Aktionen auf diesen Umstand aufmerksam machen, erklärten die Organisatorinnen. „Wir legen uns hin, um in der Öffentlichkeit auffällig zu sein“, sagte Initiatorin Anna-Lena Murzin.

„So verbrauchen wir mehr Quadratmeter Fläche und die Menschen sehen uns eher, als wenn wir stehend protestieren würden.“ So war es für die Passanten denn auch ein Zickzacklauf durch den engen Torbogen unterhalb des Rathauses zwischen Marktplatz und Schlossplatz, vorbei an sitzenden oder liegenden Frauen sowie an ausgelegten Plakaten.

Johanna Menner protestierte für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit. | Bild: Lorna Komm

Aktion stößt bei manchen Frauen auf Unverständnis

Das Ziel, die Fußgänger aufmerksam zu machen, wurde erreicht, viele blieben stehen und fragten nach den Motiven oder führten Gespräche mit den Frauen. „Heute waren es überwiegend positive Reaktionen“, zog Murzin nach knapp einer Stunde Bilanz. Oft stießen sie gerade auch bei anderen Frauen auf Unverständnis. „Wozu demonstrieren, ich darf doch wählen“, habe eine Frau einmal zu Murzin gesagt. Und beim vergangenen Flashmob in der Unterstadt sei sie von einem Fahrradfahrer getreten worden, weil sie ihm im Weg gelegen sei.

Einsatz für Gleichberechtigung

Extra aus Owingen war Laura Enger zum Protestieren gekommen. „Ich bin nicht der Meinung, dass die Gleichberechtigung überall angekommen ist“, erklärte sie ihre Motivation zur Teilnahme. „Gerade im ländlichen Raum übernehmen die Frauen noch den Löwenanteil bei der Erziehungsarbeit. Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen, ist doch auch ein Gewinn für die Männer“, ergänzte sie. Insbesondere die Frauen der älteren Generationen würden sich zudem nicht um das Finanzielle kümmern und rutschten deshalb häufig in die Altersarmut. Mitstreiterin Johanna Menner fügte an: „Ich bin selber Mutter und habe gemerkt, wie angewiesen ich finanziell auf meinen Mann nach Auslaufen des Elterngeldes wieder bin.“ Von der Rente wolle sie dabei gar nicht reden.

Um für die Rechte von Frauen zu protestieren und auf das Thema Altersarmut aufmerksam zu machen, legte sich Laura Enger auf die Straße. | Bild: Lorna Komm

Negativ beurteilt die Daisendorferin außerdem, dass „man von beiden Seiten angegriffen wird. Entweder, weil man nicht arbeiten geht, oder, weil man so schnell wieder arbeiten geht.“ Im Anschluss an den Flashmob hielt die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises, Veronika Wäscher-Göggerle, einen Vortrag im Literaturcafé Jufa.

Der nächste Frauenstammtisch mit lockeren Gesprächen zu unterschiedlichen Themen findet am 10. Oktober um 19.30 Uhr im „Dorfkrug“ in Daisendorf statt.