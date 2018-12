Es ist ein bisschen so, als ob man eine Schatzkammer beträte. Im roten Salon der Villa mit Seeblick, in der die Fabrikantenfamilie Holzer einst lebte, drängen sich Preziosen dicht an dicht: kostbares Silber, feinstes Porzellan, etwa von Meißen und KPM, edle Orientteppiche, Kunstwerke von Dalí, Picasso, Chagall, eine Tiffany-Lampe, eine Gallé-Vase, dahinter steht ein Steinway-Flügel. Das alles und noch viel mehr, darunter auch zwei Mercedes-Limousinen, Spirituosen, Pelze und Handtaschen, insgesamt 854 Lose, versteigern die Auktionatoren Hornstein und Zadick aus Überlingen am kommenden Samstag.

Zur Versteigerung stehen auch Teppiche, jede Menge Silber, diese Prunkvase von KPM und ein Rosenthal-Jahresteller nach einem Entwurf von Dalí. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Seit rund zehn Jahren ist das Anwesen, in dem einst der Fabrikant Walter Holzer mit seiner Familie lebte, unbewohnt. Holzer starb 2004. Er und seine Frau Erna liebten und sammelten über Jahrzehnte, auch auf vielen Reisen, jede Menge schöne Dinge. Kurioses und Exotisches, wie etwa ein Blasebalg aus dem Orient, findet sich in ihrem Nachlass ebenso wie vier Krippenfiguren des Meersburger Schnitzers Josef Ehinger. Besonders hatte es dem Ehepaar die Kunst angetan, sie erstanden unter anderem auch Werke von Ernst Fuchs oder Jean Cocteau sowie hochwertige Gemälde aus mehreren Jahrhunderten.

20.000 Euro Mindestgebot für Steinway-Flügel

Besondere Glanzpunkte der Auktion sind eine Tiffany-Lampe und der Steinway-Flügel. Das Limit der Lampe, also der Preis, den man mindestens bieten muss, liegt bei 8000 Euro. Der Flügel ist mit 20 000 Euro am höchsten limitiert. Doch etliche Objekte und Konvolute haben auch kein Limit oder eines im niedrigen zweistelligen Bereich, so neun Flaschen Meersburger Sekt, abgefüllt anlässlich des vermeintlichen 1000. Stadtjubiläums 1988, für die man ab 20 Euro mitbieten kann.

Auch für die Auktionatoren etwas Besonderes

"Diese Auktion ist schon etwas Besonderes", auch wegen der großen Zahl der Objekte. Darin sind sich Elisabeth Hornstein und Lion Zadick trotz ihrer jeweils jahrzehntelangen Erfahrung als Versteigerer einig. Es ist die erste gemeinsame Auktion der beiden Überlinger Unternehmen, die ab sofort bei Nachlässen und Schätzungen kooperieren. Die Familie Hornstein stieg 1923 ins Versteigerungsgeschäft ein, die Familie Zadick 1956.

Keramiken von Picasso und eine Tiffany-Lampe

Die Villa Holzer hat Lion Zadick aber bereits lange vor den Vorbereitungen für die jetzige Auktion erstmals betreten: Als junger Mann vergoldete der gelernte Fassmaler Schnitzarbeiten im Interieur, die der Überlinger Künstler und Restaurator Victor Mezger geschaffen hatte. Was ist sein persönliches Lieblingsstück in der Auktion? "Die Keramiken von Picasso." Hornstein sagt, sie liebe alles, was schön und romantisch sei: Silber, Porzellan, Engel. Zadicks Frau Deborah favorisiert die Tiffany-Lampe. Lion Zadick betont jedoch: "Bei aller Liebe: Ein Auktionator muss unbeteiligt bleiben, so wie ein Wirt nicht trinken sollte." Seine Frau nickt und ergänzt: "Aber Dinge, an denen mein Herz hängt, kann ich am besten vermarkten."

Blechkännle als Erinnerungsstück

Die älteste der drei Holzer-Töchter, die namentlich nicht genannt werden möchte, ist anwesend. Tut es nicht weh, wenn diese ganzen Dinge versteigert werden? Schon, meint sie, es sei aber schwierig, ein Erbe aus so vielen Einzelobjekten gerecht aufzuteilen. Aber ein Erinnerungsstück hat sie sich herausgepickt: "Das Blechkännle, mit dem ich als Kind immer Milch geholt habe."