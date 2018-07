Meersburg vor 4 Stunden

Einbruchsversuche: Unbekannter scheitert zweimal an Garagentor

Ein unbekannter Täter wollte sich am vergangenen Montag und Donnerstag über die Garage gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Bohnbergstraße verschaffen, teilt die Polizei mit.