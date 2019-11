Meersburg So sorgt Lachyoga für einen guten Start in den Tag

Jeden Sonntag bietet Edith Frei am Wetterkreuz in Meersburg eine Stunde Lachyoga an. Im Freien, mit weitem Blick über den See, kommen die Teilnehmer zusammen und verbinden einfache Übungen mit Lachen. Auf Spaziergänger wirkt das so anstecken, dass sich sich für ein paar Übungen gern einreihen.