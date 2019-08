Meersburg vor 7 Stunden

Ein seltenes Bild: Nachtaktiver Biber schwimmt tagsüber vor Meersburgs Surferwiese

Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv und daher tagsüber selten zu sehen. Nicht so jedoch am Samstagnachmittag vor Meersburg. Sonnenhungrige konnten für einen kurzen Moment ein seltenes Schauspiel beobachten: Inmitten der Badenden vor der Surferwiese zog auch ein Biber seine Bahnen. Scheu schien der schwimmende Nager nicht zu sein, schwamm er doch ganz nah an einer Badenden vorbei, bevor er abtauchte.