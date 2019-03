Der Meersburger Stadtgarten wird ein Standort des Skulpturenprojekts „Von Ort zu Ort“ sein, für das der Stahlbildhauer Robert Schad 60 Skulpturen an über 40 Orten in fünf Landkreisen in Oberschwaben und am Bodensee aufstellen wird. Die Ausstellung, deren Schirmherr Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist, dauert dann vom 25. Mai bis 30. November.

Bereits am Mittwoch wollte der gebürtige Ravensburger Schad, der bereits ähnlich großflächige Skulpturenprojekte in der Bretagne und Portugal realisierte, sein Werk „Skquarn 2016“ in Meersburg installieren. Alle standen parat: im Stadtgarten die Vertreter der Stadt, das Bauamt, die Kranfirma – und im Bauhof wartete der Künstler auf seine 2,7 Tonnen schwere Skulptur. Sie sollte aus Saarlouis anreisen, wo sie Teil des Skulpturenprojekts "Zwei Städte" war, das in Saarlouis und im französischen Metz stattgefunden hatte.

Kunstwerk beim Verladen beschädigt

Schad wusste bereits, dass „Skquarn“ beim Verladen beschädigt worden war. Anscheinend hatte man ein Teil, das überstand, kurzerhand abgeflext. Schad hatte sich also im Meersburger Bauhof schon mal auf Schweißarbeiten eingestellt. Doch der Fahrer steuerte aus Versehen Bad Waldsee statt Meersburg an. Das Werk kam dann zwar mit mehrstündiger Verspätung doch noch im Bauhof an, aber da war Schad schon wieder zum nächsten Termin unterwegs. Der Aufstellungstermin wurde verschoben.

Schad: Skulpturen haben ein Gedächnis

Die Skulptur "Skquarn" ist, auch ohne den jüngsten Umweg, bereits weit gereist. So stand sie 2016 schon in der Bretagne, aus der auch ihr Name stammt: „Skquarn“ ist gälisch für „Ohr“. Das passt zu Schads Philosophie. Er ist überzeugt: „Jede Skulptur hat auch ein Gedächtnis“, speichere Informationen, verändere sich mit den Orten, an denen sie stehe.

Seine Skulpturen aus rostrotem massivem Vierkantstahl sollen sich laut Schad wie ein roter Faden durchs Land ziehen und die unterschiedlichsten Orte miteinander in Verbindung bringen, dieses Mal in Schads alter Heimat Oberschwaben und am Bodensee. Der Künstler lebt und arbeitet heute in Frankreich und Portugal.