Elli Freundorfner und Isabell Marquardt haben spontan für ein Ehemaligenkonzert im Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) zugesagt – „aus Verbundenheit zur Schule, die die Weichen für das spätere Leben gestellt hat“, erklärt Freundorfner.

Konzerttermin „Reminiszenz – Ein Konzert mit ehemaligen Schülern“ findet am Freitag, 6. März, 19 Uhr, in der Seminarkapelle des DHG statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Initiiert wurde die lockere Konzertreihe durch Szabolcs Galanthay, ehemaliger Direktor der Meersburger Knabenmusik, um zu zeigen, was frühere Schüler nach ihrem Schulabschluss erreicht haben. Beim ersten Reminiszenz-Konzert im vergangenen Jahr traten Lisa Hafen und Julian Burdenko auf. Das Konzert kam so gut an, dass die Reihe nun fortgesetzt wird.

Die diesmal auftretenden Künstlerinnen haben im Jahr 2002 am DHG ihr Abitur absolviert. Zuvor hatten sie das Profilfach Musik und haben nun – auf ihre Art – die Musik zum Beruf gemacht.

Marquard singt und Freundorfner spielt Klavier

Marquardt ist Sängerin, Freundorfner Pianistin und Klavierlehrerin. „Der Kreis schließt sich“, sagt Marquardt und lacht. Sie selbst unterrichtet Schüler ihrer ehemaligen Schule. Rückblickend lobt sie die gute theoretische Ausbildung am DHG, wie etwa die Gehörbildung. „Es war eine gute Vorbereitung für die Uni-Prüfungen“, meint Marquardt. Schon damals hätten sie und Freundorfner zusammen gelernt. Umso schöner sei es, sich nun an der Stätte ihrer Ausbildung für ein gemeinsames Konzert zu treffen.

Auch Freundorfner hat gute Erinnerungen an die Schulzeit: „Der Unterricht in unserer kleinen Gruppe war sehr familiär. Jeder wurde individuell gefördert.“ Positiv erwähnen beide Frauen ihren Musiklehrer Gerhard Breinlinger, der mittlerweile in Pension, aber noch oft an der Kirchenorgel in der Stadtkirche zu hören ist.

Zu den Personen Isabell Marquardt Isabell Marquardt hat 2002 ihr Abitur am Droste-Hülshoff-Gymnasium absolviert. Anschließend folgten ein Gesangsstudium in Bremen sowie mehrere freie Opernproduktionen in Hamburg und München. Seit etwa zwölf Jahren lebt Marquardt wieder am Bodensee und hat in Überlingen das Sommerfestival „Die kleine Oper am See“ gestartet. Die selbstständige Sängerin tritt bei Konzerten in der Umgebung auf, zum Beispiel in St. Gallen in der Schweiz, macht Musiktheater und gibt Gesangsunterricht. Elli Freundorfner Elli Freundorfner hat ebenfalls im Jahr 2002 ihr Abitur am Droste-Hülshoff-Gymnasium gemacht. Während ihres Klavierstudiums in Trossingen war sie zum Austauschstudium in Schweden und hat anschließend in England Klavierunterricht genommen. Zusätzlich absolvierte Freundorfner ein Studium der Liedgestaltung. Mittlerweile wohnt sie in Salem und arbeitet als Klavierlehrerin an der Musikschule in Ochsenhausen. Nebenbei ist Freundorfner als begleitende Pianistin unter anderem bei Kammermusikkonzerten tätig.

Für das Konzert haben die Musikerinnen sich ein besonderes Thema ausgesucht. Auf dem Programm stehen ausschließlich Werke jüdischer Komponisten. „Viele der Lieder wurden in Konzentrationslagern komponiert, die meisten Komponisten sind dort gestorben“, erklärt Marquard. Dennoch solle es kein trauriges Konzert werden.

„Wir werden auch fröhliche Lieder aus jüdischen Musicals wie ‚Anatevka‘ spielen.“ Zudem seien die in den Lagern komponierten Lieder nicht zwangsläufig traurig. Freundorfner ergänzt: „Manche Werke zeigen ein Stück Lebensfreude, trotz der traurigen Umgebung, in der sie geschrieben wurden.“

Die Musik habe sie, je länger sie sich damit beschäftigt habe, mehr berührt als die Geschichtsbücher, sagt die Pianistin. „Die Seele der Musik hat etwas Lebendiges.“ Marquardt gibt zu, dass sie persönlich immer einen großen Bogen um das Thema gemacht hat. Inzwischen sieht sie es aber als „eine Aufgabe, dass auch die Musiker dieser Zeit in Gedenken bleiben.“

Jüdische Texte für Sängerin eine Herausforderung

Für Marquardt als Sängerin sei es eine Herausforderung gewesen, die Texte auf Hebräisch einzustudieren. Für eine der „Juwelen des Konzerts“, einer von einer Jüdin komponierten „quasi Nationalhymne aus Jerusalem“, habe sie sich Hilfe geholt, um die Sprache zu lernen. So wird das Konzert im doppelten Sinn zu einem Reminiszenz-Konzert. „Mit den von den Nazis verfolgten Juden, wurde eine große Generation der Musikgeschichte ausgelöscht.“