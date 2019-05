von Anna Sofia Höpfner

Für die 22-jährige Lehramtsstudentin Marina Sigl aus Konstanz ist ein Auftritt bei einem Poetry-Slam mittlerweile Routine. „Die Aufregung ist weniger geworden“, erzählt sie. Mehr als 50 Bühnenmomente hat sie bereits erlebt, dabei ist ihr erster Poetry-Slam erst ein Jahr her. „Man gewöhnt sich dran. Mittlerweile ist da meist nur noch Freude, dass ich gleich auf die Bühne darf und meine Texte ans Publikum bringen kann.“

Texte müssen selbst geschrieben sein

Das Publikum ist für dieses Format entscheidend, denn es bestimmt, wer gewinnen soll: Entweder wird anhand der Applausstärke und -länge entschieden, oder Freiwillige aus dem Publikum bekommen Punktetafeln, mit denen sie die Auftritte bewerten können. Erlaubt sind auf der Bühne alle Arten von Texten. Die einzigen Regeln: Die Texte müssen selbstverfasst sein, es gibt ein festes Zeitfenster und es dürfen keine Requisiten mit auf die Bühne gebracht werden.

„Wer zu einem Slam geht, um zu gewinnen, hat den Kern nicht verstanden.“

Für Marina Sigl ist in der Szene vor allem das Gemeinschaftsgefühl entscheidend. Dadurch, dass viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die dieselbe Leidenschaft für Sprache und Literatur teilen, vernetze man sich sehr schnell. „Man trifft sich vielleicht alle zwei Monate in einem rauchigen Backstagebereich, aber man kennt sich und mag sich einfach.“ Ob da nicht auch mal Konkurrenzgefühle aufkommen? „Man muss sich klar machen, dass es zwar ein Dichterwettstreit ist. Aber es geht nicht um den Wettstreit. Wer zu einem Slam geht, um zu gewinnen, hat den Kern nicht verstanden.“ Der Kern sei der gemeinsame Spaß an der Sprache, den Texten und dem Auftreten.

Auswahl des Textes richtet sich nach Publikum

Bevor sie einen Text das erste Mal auf der Bühne präsentiert, braucht es Zeit, erzählt Marina Sigl. Einen Text zu schreiben, falle ihr zwar mittlerweile leicht – meist sei das in zwei Stunden gemacht. Die darauffolgende Arbeit aber sei zeitintensiv und langwierig: „Manche Texte sind schon die zehnte Version des Anfangstextes.“ Marina Sigl weiß mittlerweile gut, welche Texte sie für welches Publikum vorträgt. Deshalb falle die Entscheidung für einen Text häufig erst am Abend selbst: „Ich gucke, an welcher Stelle ich starte, was die anderen schon gelesen haben, wer so im Publikum ist. Für mich ist ein Slam dann gelungen, wenn das Publikum einen tollen Abend hatte – und ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Texten gehört hat.“

Resonanz der Zuhörer als Maßstab

Wer so viele Auftritte hat, muss Texte auch öfter auf die Bühne bringen. Dabei gelte aber eine Ehrenregel: einen Text nie zwei Mal auf derselben Bühne lesen. Die 22-Jährige bezeichnet den Grandmaster-Poetry-Slam in Konstanz als ihren „Homeslam“. Dort habe sie ihren ersten Text gelesen und das sei auch der Ort, an dem sie gerne neue Texte ausprobiere. Die direkte Resonanz des Publikums sei dabei ihr Maßstab – sie merke anhand der Reaktion sofort, wie die Zuhörer den neuen Text bewerten. „Allerdings kann es an einem anderen Ort wieder komplett anders sein. Manches Publikum kommt vor allem, um zu lachen, andere wollen sprachlich gut ausgearbeitete Texte, wieder andere wünschen sich inhaltliche Tiefe.“ So komme es durchaus vor, dass ein Text an einem Ort zum Sieg führe und an einem anderen Ort nur müdes Gelächter ernte.

Wie der Einstieg in die Szene gelingt

Manchmal überarbeite sie Textstellen. „Das ist ein Drahtseilakt: sich an das Publikum anpassen und sich gleichzeitig in seinem Schreiben treu bleiben.“ Für Leute, die selbst Texte in der Schublade haben, hat die 22-Jährige einen Tipp: „Man muss sich klar machen, dass es um den Spaß an der Sache geht. Und dann einfach: Veranstalter kontaktieren, sich trauen. Sobald man einmal einen Slam hat, vernetzt man sich ganz schnell. Man lernt Leute kennen und wird dann irgendwann auch mal eingeladen.“ So war es auch bei ihr: Als die Teilnehmerin des Ravensburger Poetry-Slams, die für die baden-württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaften antreten sollte, krank wurde, rückte Marina Sigl einfach nach. „Dabei war das erst mein vierter Auftritt. Da hatte ich aber ehrlich gesagt ziemlich viel Glück.“

Vorfreude auf Droste-Poetry-Slam

Auf den Auftritt bei den Droste-Literaturtagen freue sie sich vor allem wegen des Ortes. „Abgesehen davon ist es toll, unter dem Namen einer berühmten Dichterin als weibliche Slammerin aufzutreten.“ Die Slam-Szene sei sehr männerdominiert. „Dagegen setzt der Droste-Poetry-Slam ein schönes Zeichen.“ Was sie lesen wird, verrät sie noch nicht: „Aber wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich einen Text über Literatur. Das passt, finde ich, ganz gut.“