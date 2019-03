von Christiane Hartung

Mit musikalischer Lebensfreude und Therapieansätzen auf Rezept sorgten Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky und Liedermacher Nicolai Köppel für Optimismus beim Doppellacher im Vineum. Während der Theologe von Rosenberg Lipinsky mit Scharfzüngigkeit dem Publikum die Augen über den deutschen Pessimismus öffnete, nahm Köppel die Zuhörer mit Wortwitz auf eine Reise zu Zahngesundheitshamstern, Gnomen vor dem Fenster und anderen Hürden des Alltags.

Lutz von Rosenberg Lipinsky machte seinem Publikum im Meersburger Vineum wortgewandt das Sterben schmackhaft. | Bild: Christiane Hartung

Mit dem Lied "Ich Verlieb dich in mich" eröffnete Köppel sein Programm und machte damit direkt zu Beginn klar, was die wichtigsten Zutaten für seine Lieder sind: eine Gitarre, einer Portion Selbstironie und eine schräge Pointe. Was sich auf den ersten Blick wie ein Liebeslied anhört, mutiert am Ende zu einer Stalkerhymne. Passend zum Titel des Programms "Auf dem Dachboden der Tatsachen" begeisterte er das Publikum auf dem Dachboden des Vineums mit seinen doppelbödigen Liedern und eingängigen Melodien. "Die Wortspiele in seinen Liedern machen Spaß", so Besucher Jürgen Böhme aus Markdorf.

In seinem Programm "Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger" sprach Lutz von Rosenberg Lipinsky dem Publikum Mut zu. "Ihr habt hier in Meersburg wirklich das Paradies." Bei seiner Anreise nach Meersburg hätte er jedoch eher den Eindruck gehabt, ans Ende der Welt zu fahren: "Ich habe gar nicht gewusst, dass noch so viel Deutschland nach Stuttgart kommt."

Lieber Özil als Schweinsteiger

Der Theologe zeigte im Folgenden wortgewandt auf, was aus dem Volk der Dichter und Denker geworden ist: Deutschland – ein Volk der Pessimisten. "Der einzige gelöste Mensch ist unsere Kanzlerin, der Buddha aus der Uckermark", gab er zu bedenken. Egal ob steigende Geburtenrate oder die Wahl zum beliebtesten Volk der Welt, selbst für den Weltuntergang seien die Deutschen 2012 zu pessimistisch gewesen und hätten einfach nicht an die Bedrohung geglaubt. Auch der Supersommer im letzten Jahr hätte Anlass zum Nörgeln gegeben. In den heißen Temperaturen sehe er allerdings den Grund für die Patriotismusdebatte rund um Özil. "Dabei ist mir als Hamburger die Kultur Schweinsteigers viel fremder", so von Rosenberg Lipinsky.

Die Themen Rassismus und Integration durchziehen wie ein roter Faden sein Programm. Bei allem Optimismus, den er verbreitete, resignierte er aber auch beim Blick in deutsche Klassenzimmer: "Subjekt, Objekt und Prädikat trifft man heute nicht mehr in einem Klassenzimmer – was ist nur aus unserer Sprache geworden."