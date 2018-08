Meersburg/Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Doppel-Stärkung für Rotes Kreuz: Krankenwagen für Ortsvereine in Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen

Zwei Krankenwagen wurden an die DRK-Ortsvereine Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen übergeben. Außerdem geht eine neue Helfer-vor-Ort-App an den Start. Damit sollen in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg künftig alle Rotkreuz-Helfer, die sich im direkten Umkreis eines Notfalls aufhalten, per Smartphone alarmiert werden können.