Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür: So machen Sie Ihren Garten oder Balkon winterfest

Die Blätter färben sich herbstlich bunt, in den Geschäften künden Lebkuchen bereits von winterlichen Zeiten: Bevor sich das Leben wieder weniger draußen und mehr in den Häusern abspielt, wollen auch die Außenbereiche für die kalte Jahreszeit vorbereitet werden. Doch was gibt es dabei zu beachten? Bauhofleiter Ralf Weißenrieder erzählt, wie Stettens Grünflächen vorbereitet werden, und Uwe Brockner vom Stettener Gartencenter gibt Tipps für den perfekten Pflanzenwinterschlaf.