Die Marke Meersburg soll weiterentwickelt und geschärft, das Markenbild Tourismus auf die gesamte Stadt erweitert werden. Was das genau heißt, erläuterten Tourismuschefin Iris Müller sowie Stephan Kämmerle und Tom Maier von der Agentur d-werk aus Ravensburg im Gemeinderat. So habe man das Gastgeberverzeichnis zu einem Magazin aufgewertet, die Meersburg Therme konsequent ins Markenbild eingebunden und den Stadt-, Umgebungs- und Gemeindeplan optimiert. Bei Letzterem habe man die Anregungen der Gastgeber berücksichtigt. Diese hatten sich etwa eine Erweiterung des Innenstadtbereichs um Fähre und Therme gewünscht, eine Reduzierung von Gebäuden und Piktogrammen sowie die Option, die Pläne handlich falten zu können.

Schwerpunkte Erleben und Leben

Beim Gastgebermagazin, bisher in den Stadtfarben blau und gelb, verzichtete man auf gelb, verbesserte, so Müller, die Aufmachung und Haptik, erweiterte den Imageteil und optimierte die Anzeigenseiten. Kämmerle betonte: „Die Marke Meersburg war bisher zu sehr im Tourismus verhaftet.“ Er erläuterte die „Markenarchitektur für die gesamte Stadt“, die sich zwei Bereiche teile: „Erleben“ mit dem Vineum und der Therme als Leuchttürme sowie „Leben“, worunter er Service, Wohnen, Wirtschaft und Vereine einreihte.

Vom Rat gab es Lob und Kritik, letztere vor allem für die neuen Pläne, die keinem der Redner gefielen, sowie Anregungen, die auch noch in die Gestaltung einfließen sollen. Peter Schmidt (CDU) bewertete positiv, dass man auf dem Titel des Magazins „endlich mal wieder das zeigt, was Meersburg ausmacht: ein Gesamtbild der Stadt vom See aus gesehen.“ Er monierte aber, nach wie vor fehle im Inhalt ein Segment, das illustriere, „dass es auch Bürger und richtige Menschen in der Stadt gibt“. Die Seite über die Therme gefalle ihm auch nicht, sie sei zu kühl. „Dabei lebt die Therme bei uns durch das südliche Flair.“ Außerdem komme der Wein zu kurz. Und: „Der Stadtplan sieht aus wie ein Legoplan und geht überhaupt nicht.“

Logo zu klein, Plan zu nüchtern

Kämmerle verteidigte die Gestaltung und meinte zum Inhalt, es gebe ja noch weitere Broschüren, die tiefer auf einzelne Bereiche eingingen. Julia Naeßl-Doms (CDU) kritisierte, das Meersburg-Logo auf dem Magazin sei „sehr klein“. Der Plan war ihr zu nüchtern. Tom Maier erläuterte, wie schwierig eine maßstabgerechte und klare Gestaltung sei und meinte: „Der Tourist kommt mit dem alten pittoresken Plan nicht klar.“

Familien stärker einbinden

Aber auch nicht mit dem neuen, fand Michael Gilowsky (Umbo). „Das größte Problem ist, man kann keinem Gast den Weg gut einzeichnen.“ Die Farbgestaltung sei gut, aber: „Das Logo sollte stärker rauskommen.“ Vielleicht brauche man überhaupt ein anderes Logo und könnte sich da Immenstaad als Vorbild nehmen, so Gilowsky. Ulrike Wirbatz (SPD) sagte zum neuen Magazin: „Mir gefällt’s gut.“ Sie regte aber an, „den Punkt Familie stärker einzubinden.“ Wilfried Wodsak (FW) vermisste „Meersburg-typische Bilder“. Werner Endres (CDU) monierte, ebenso wie Wirbatz, die Räte, die die Präsentation nur zur Kenntnis nahmen, hätten, anders als früher, zu wenig Zeit, das Thema zu erörtern. Heinz Frey (FW), der sich zudem „mehr Geschichte“ im Inhalt wünschte, sah das ebenso. „Man bräuchte noch eine Runde.“

Bürgermeister bedankt sich für interessante Diskussion

Bürgermeister Robert Scherer bedankte sich für die „interessante Diskussion“, die zeigt, "dass wir viel richtig gemacht haben, die Kritik nehmen wir mit“. Bei der Farbgestaltung hätten sich die Macher aber viele Gedanken gemacht. Hier wäre es schwierig, von vorne anzufangen, betonte Bürgermeister Scherer.

Gastgebermagazin Das Gastgebermagazin 2019 wird in neuer Aufmachung erscheinen. Die Farbgestaltung wird dezenter, aufs plakative Gelb verzichtet. Es enthält, neben dem Unterkunftsverzeichnis, einen erweiterten Imageteil und überarbeitete Stadtpläne.

Außerdem soll die Positionierung Meersburgs als Ausgangsort verstärkt werden. Das Magazin soll vor Weihnachten geliefert werden, es hat 73 Seiten und verzeichnet rund 130 Gastgeber. (flo)

