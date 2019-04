Die Gemeinschaftsantenne, über die der Fernsehempfang in der Altstadt läuft, sorgt immer wieder für TV-Ausfälle und somit Ärger. Bei einer Umfrage der Stadt, an der sich 32 von rund 125 Anschlussteilnehmern beteiligten, gaben 76 Prozent der Anlage und ihrer Betreiberin, der Bückeburger Firma Telecab, Noten von ausreichend (4) bis ungenügend (6).

IT-Fachmann Möhrle: "Es besteht dringend Handlungsbedarf"

Der städtische IT-Fachmann Hubert Möhrle stellte die Ergebnisse der Umfrage, die die Stadt im Januar und Februar dreimal im Mitteilungsblatt veröffentlicht hatte, dem Gemeinderat vor. Möhrles Fazit: „Wir können so nicht zufrieden sein. Es besteht dringend Handlungsbedarf.“

Anlage entstand auf Bestreben der Stadt hin

Obwohl die Stadt für die Anlage nicht zuständig ist, fühlt sie sich in der Verantwortung, weil sie einst auf ihr Bestreben hin entstand. Der Grund war das denkmalgeschützte Stadtbild. Das kreuzten zwar die Umfrageteilnehmer ebenfalls als wichtiges Kriterium für die Gemeinschaftsantenne an (26 Prozent), aber auch: Zuverlässigkeit (34 Prozent), Senderangebot (22 Prozent), Preis-Leistungs-Verhältnis (18 Prozent).

Schuld liegt vor allem bei veralteten Verstärkern in Häusern

Obwohl der Telecab-Geschäftsführer laut Möhrle ursprünglich selbst kommen wollte, stand er dem Rat nicht Rede und Antwort, sondern Bernd Kirchmann von der gleichnamigen Firma aus Horgenzell, die vor Ort die Anlage seit rund zwei Jahren technisch betreut und die Umstellung auf digitale Technik durchführt. Letztere verzeihe keinen Fehler, wie Kirchmann verstärkte Ausfälle erklärte. Schuld daran seien vor allem veraltete Verstärker in den Häusern, die man einzeln aufsuchen müsse. „Das braucht natürlich Zeit."

Preise ab 2019 um fast 60 Prozent erhöht

Kirchmanns Ausführungen ließen die Räte und Bürgermeister Robert Scherer aufhorchen. Peter Schmidt (CDU) erklärte, dass die Firma, an deren Service es ganz gehörig mangle, schließlich ihre Preise ab 2019 um fast 60 Prozent erhöht habe. Scherer hakte nach, was der Auftrag an Kirchmann genau beinhalte und ob auf die Kunden weitere Kosten zukämen.

"Kaum Unterlagen von der Telecab"

Kirchmann sagte, die Telecab und seine Firma seien für die Instandsetzung der Infrastruktur bis zum Übergabepunkt verantwortlich. Was danach komme, in den Häusern, „geht zu Lasten der Kunden“. Kirchmann ließ durchblicken, dass die bestehenden Verbindungen von Wohnung zu Wohnung, von Dach zu Dach, eine verworrene Angelegenheit seien und er dazu kaum Unterlagen von Telecab habe. Er hoffe, in den nächsten zwei bis vier Wochen mit dieser Arbeit fertig zu sein. Kirchmann bot außerdem an, dass sich Antennenkunden direkt an ihn wenden könnten, die Stadt solle auch im Mitteilungsblatt darauf hinweisen.

"Guter Markt für städtische Antenne"

Peter Krause (Umbo) fragte, ob man inzwischen nicht auch über Internet fernsehen könne? Möhrle bestätigte dies. Das funktioniere ab einer Übertragungsrate von 50 Mbit/s, dazu brauche es nicht einmal einen Glasfaseranschluss, wie er in der Unterstadt auch erhältlich wäre. „Es gibt schon Alternativen“, sagte Möhrle. Man habe der Telecab gesagt, man könne den Bürgern auch empfehlen, via Internet fernzuschauen. Michael Gilowsky (Umbo) meinte allerdings, es gebe viele Leute, die sich nur deswegen keinen Breitbandanschluss zulegen wollten. Er ist überzeugt: „Es gibt einen guten Markt für eine städtische Antenne.“