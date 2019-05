von Anna S. Hoepfner

Winter 1841/42. In der Bibliothek des Freiherrn Joseph von Laßberg beginnen Anette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking einen Dichterwettstreit, der für die Dichterin in ihrer kreativsten und produktivsten Schreibphase münden wird. Unter dieser Tradition fand am Donnerstagabend in den ehemaligen Räumen der Bibliothek der sechste Droste-Poetry-Slam im Rahmen der Droste-Literaturtage auf der Meersburg statt.

Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz

Sechs Poeten traten gegeneinander an: Marina Sigl (Konstanz), Sarah Altenaichinger (Bern), Franziska Baar (Ravensburg), Florian Cieslik (Frankfurt), David Weber (Berlin) und Jan Rutishauser (St. Gallen). Durch den Abend führte Lillemore Kausch aus St. Gallen.

Text über das Lesen überzeugt

Marina Sigl läutete den Wettstreit mit einem Text über Literatur ein: Für ihre Abrechnung mit Interpretationszwang und die Aufforderung, neue Sprache und moderne Dichtung als solche anzuerkennen, wurde sie vom Publikum ins Halbfinale geklatscht. Jan Rutishauser aus St. Gallen konnte mit einer Liebeserklärung an das Lesen beim Publikum punkten: Der „Zauber der schwarzen Striche“ als Zufluchtsort seit der Kindheit, das „Buchstabier“ nach dem Feierabend – nach einer Mischung aus humoristischen und tiefgründigen Wortspielen tauchte Rutishauser letztendlich in den „Silbensee“ und gleichermaßen in die zweite Runde ab.

Liebesgeschichte schafft es ins Halbfinale

Florian Cieslik überzeugte anschließend mit einem politischen Text über „furchtbar weiße“ Menschen – eine poetische Abhandlung für mehr Vielfalt und Toleranz. Als letzte aus der Vorrunde schaffte es Sarah Altenaichinger in das Halbfinale. Sie überzeugte mit einer stark verdichteten Liebesgeschichte, die keine werden will. Mit liebevollen Sprachdetails und lautmalerischen Szenenbeschreibungen erzählt sie die Geschichte zweier Menschen, die sich ein Leben lang begegnen, ohne sich je wirklich zu treffen.

Im Finale treten Florian Cieslik und Jan Rutishauser an

Im Halbfinale konnte Jan Rutishauser mit einem humoristischen Text über den Trostspruch „Dabei sein ist alles“ den Sprung ins Finale schaffen. Ebenso weitergeklatscht wurde Florian Cieslik mit dem Text „Pandora“, in dem es dem Frankfurter gelang, Elemente der griechischen Mythologie in ein modernes Setting einzubetten und der mit einer überraschenden Wendung schloss.

Publikum kürt beide zu Siegern

Nach dem Finale, in dem die beiden noch zwei weitere Texte vortragen durften, konnte Moderatorin Lillemore Kausch aber keinen Sieger küren: Der Applaus schien für beide gleich laut zu sein. Das Publikum sowie die Slammer freuten sich letztendlich über einen Doppelsieg.