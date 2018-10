Drei Schritte reichen und Noemi Solombrino steht auf dem Grund des Bodensees. Dort, wo eigentlich das Wasser bis zur Hüfte reicht, ist es trocken. Die Zange klickt und klickt. Der See scheint ein beliebter Aschenbecher zu sein. Ein Zigarettenstummel nach dem anderen fällt in den durchsichtigen Plastiksack.

Mit Zange und Müllbeutel um den See

Das Seeufer von Meersburg ist für Noemi Solombrino die 29. Gemeinde ihres Projekts, das sie rund um den Bodensee führt. Vom Start im schweizerischen Eschenz über Konstanz, Bregenz und Lindau bis Friedrichshafen führt der Weg weiter bis zum Schlussort Stein am Rhein. Dann hat die 33-Jährige ihre Mission mit "AroundTheBodenseeClean" erfüllt: Seit dem 30. September befreit sie mit der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer das Seeufer – und den Seegrund – vom achtlos weggeworfenen Müll.

Das Sammeln wirkt meditativ

Am Meersburger Hafen ist es um 8.30 Uhr kalt, der Himmel grau. Drei Menschen sind dem Aufruf zum Müllsammeln gefolgt: Rainer Blumenstein, Petra Kraft und Ivan Pfäffli. Die Initiatorin stattet ihre Helfer mit Zangen, Müllsäcken und Handschuhen aus. Vom Meersburger Hafen geht es in Richtung Therme. Jeder blickt suchend auf den Boden, jeder klickt im Sekundentakt mit der Zange – die Arbeit wirkt meditativ. Petra Kraft kennt das, sie findet Gefallen an der Arbeit. Es ist das fünfte Mal, dass sie der Umweltaktivistin auf ihrer Reise um den See hilft.

Das Ufer wird zur Fundgrube: Noemi Solombrino fischt mit ihrer Zange zwischen den Steinen etwas Undefinierbares hervor. Die gute Laune kann der Fund nicht verderben. | Bild: Kares, Julian

Ihre Begründung ist einfach und einleuchtend: "Wenn niemand etwas tut, dann wird sich auch nichts ändern." Über das Ausmaß der Vermüllung in und am See zeigt sich die Frau, die sich nebenher bei der Organisation Sea Shepherd engagiert, erschrocken: "Du sammelst an einer Stelle, gehst einen Meter weiter und trittst in neuen Müll." Diese Erkenntnis ist für Noemi Solombrino schon länger Gewissheit: "Auf den ersten Blick sieht man hinter einem Busch nichts. Wenn ich hineinschaue, dann finde ich Plastik ohne Ende."

"Kinder können die Zukunft bewegen"

Für sie ist es erst ein kurzer Kampf gegen die Verschmutzung der Gewässer, aber ein intensiver. Bei einem Urlaub vor einem Jahr war es der krasse Anblick an den Stränden Süditaliens, der bei ihr eine tiefe Traurigkeit hinterließ. Die Müllberge am Strand und im Meer zwangen sie zum Handeln. Sie gründete 2017 den Verein "ocean-R-evolution" mit Sitz in Berlingen. Nun fährt sie mit Freiwilligen zweimal im Jahr für eine Woche nach Italien und reinigt dort die Strände. Bei der jüngsten Fahrt waren schon 60 bis 80 Personen dabei, sagt Solombrino, die mit ihren Helfern offen und herzlich umgeht.

Bei der Putz-Aktion in Italien ist es nicht geblieben. "Der Bodensee ist meine Heimat. Ich möchte hier weiterhelfen." Auf ihrer Reise um den See haben ihr bisher rund 822 Freiwillige geholfen, davon 559 Kinder. Sie spricht explizit Schulen an. "Kinder können die Zukunft bewegen. Sie sollen die Natur und ihre Verschmutzung selbst erfahren und daraus lernen."

Teamwork bei den freiwilligen Helfern: Der Müllsack von Rainer Blumenstein ist voll, sein Kollege Ivan Pfäffli hilft aus. | Bild: Kares, Julian

Mittlerweile blähen Flaschen, Haarbänder, Luftballons und hunderte Zigaretten die Müllsäcke der kleinen Gruppe auf. Schritt für Schritt geht es in Richtung Hagnau weiter. "Manchmal finden wir auch Spritzen oder Unterwäsche", sagt Solombrino, die als Schauspielerin und Filmemacherin arbeitet.

"Der Effekt öffnet jedes Mal die Augen"

Rainer Blumenstein, der direkt neben ihr den Boden absucht, hat durch die sozialen Netzwerke von der Aktion erfahren. In seiner Urlaubswoche opfert der Uhldinger einen Tag, um in Meersburg sauber zu machen. In seiner Schulzeit sei es üblich gewesen, dass der Müll vom Boden aufgeräumt worden sei. "Ich glaube, dass die Leute vernünftig sind und den Müll wohl eher unbedacht wegwerfen. Aber ich finde es hier nicht so schlimm." Trotzdem ist er dabei, "als Zeichen", wie sagt. Am Schluss der großen Putzaktion wird der Müll ausgekippt und getrennt. "Wenn die Leute sehen, was für Massen gesammelt wurden, müssen sie einen Schritt zurücktreten. Der Effekt öffnet jedes Mal die Augen."

Nächster Stopp in Überlingen Noemi Solombrino wird noch bis zum Ende dieser Woche weitersammeln. Am heutigen Dienstag können sich freiwillige Helfer in Überlingen um 8.30 Uhr am Landungsplatz 1 treffen. Am Nachmittag geht es für Solombrino weiter nach Sipplingen. Um 13.30 Uhr ist für die Helfer der Treffpunkt an der Seestraße 1a. Für Müllbeutel und Zangen ist gesorgt. Auf festes Schuhwerk sollte geachtet werden. Die weiteren Termine: Mittwoch, 31. Oktober, Bodmann-Ludwigshafen und Allensbach Donnerstag, 1. November, Reichenau Freitag, 2. November , Radolfzell am Bodensee Samstag, 3. November, Moos und Gaienhofen Sonntag, 4. November, Öhningen und Stein am Rhein Weitere Informationen zum Projekt und alle Treffpunkte gibt es im Internet unter: aroundthebodenseecleanup.com

