von Lorna Komm

Spannende Eindrücke vermittelte die Frühjahresschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg in Baitenhausen. Eine kurz vorher errichtete Baustelle an der Einfahrt zum Übungsobjekt im Schloßbühlweg erschwerte den Einsatzfahrzeugen die Zufahrt. „Das ist wie im realen Leben“, erklärte Feuerwehrkommandant Hartmut Schucker, man könne eben nie etwas im Vorfeld bis ins letzte Detail planen.

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug hat Schwierigkeiten, um die Kurve zu kommen. Eine Baustelle erschwert die ohnehin steile Zufahrt. | Bild: Lorna Komm

Nur mühsam und mit mehrfachem Vor- und Zurücksetzen schaffte das große Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug die schmale Einfahrt. Die Steigung der geschotterten Straße ließ das Fahrzeugheck aufsetzen. Bürgermeister Robert Scherer, der die Probe beobachtete, wird mithilfe des Bauamts prüfen, ob eine Verbesserung vor Ort möglich ist.

Autos behindern Rettungskräfte

Eine zusätzliche Erschwernis bildete der laufende Durchgangsverkehr. Aufgrund der umliegenden Baustellen und Straßensperrungen wurde darauf verzichtet, die Hauptstraße für die Übung zu sperren. In der engen Ortsdurchfahrt kam es zu Staus und unaufmerksame Autofahrer ließen die Rettungskräfte die Straße nicht überqueren. „Das sind heute sehr realistische Bedingungen“, sagte André Maier, Leiter der Schnelleinsatzgruppe des DRK.

Die Verhältnisse auf der Hauptstraße sind beengt. | Bild: Lorna Komm

Das ausgesuchte Übungsobjekt bot zudem weitere Schwierigkeiten. Der Neubau im Schloßbühlweg liegt an einem Hanggrundstück. Das Gelände ist noch nicht eingeebnet und Baustoffe stehen auf dem Grundstück. Das Übungsszenario ging von einem Defekt an einem Wäschetrockner im Erdgeschoss aus, der in Brand geraten war. Der Trockner stand in keinem abgeschlossenen Raum, sondern im Flur, wodurch weitere Gegenstände in Brand gerieten und der Rauch sich im offenen Treppenhaus bis ins zweite Obergeschoss verteilte. Dort befanden sich mehrere Kinder und Jugendliche in verschiedenen Räumen.

Drehleiterfahrzeug hat keinen Platz

Die Rettung im zweiten Stock erfolgte zum einen über angelegte Leitern. „Bei diesem unebenen Terrain ist es problematisch, die tragbaren Leitern sicher anzustellen“, erläuterte Kommandant Schucker die Situation. Zum anderen wurden weitere Personen mittels Drehleiter aus den Fenstern geborgen. Aufgrund der Steillage des Gebäudes und bei nur einer Zufahrtsstraße musste das Drehleiterfahrzeug sich in einer tiefer gelegenen, ebenfalls sehr engen Hofeinfahrt positionieren.

Das Drehleiterfahrzeug muss eine Straße unterhalb des Gebäudes positioniert werden. | Bild: Lorna Komm

Insgesamt wurden elf Personen aus dem Haus geborgen. Die Meersburger Feuerwehr war mit 30 Mann angerückt. Als erste am Übungsobjekt waren die neun Wehrleute aus Bermatingen-Ahausen gewesen. Ihr Kommandant Jürgen Gutemann erklärte, dass sie bis zu vier Minuten schneller in Baitenhausen einträfen. Die Kommandanten der beiden Wehren waren sich einig, dass die interkommunale Zusammenarbeit erfolgreich funktioniere. Ortsvorsteher Achim Homburger war ebenfalls froh, dass es jährlich auch Proben in den Teilorten gebe und sein Dank gelte auch den Bürgern, die dafür ihre Häuser zur Verfügung stellten.

Die Schnelleinsatzgruppe des DRK versorgt die Verletzten. | Bild: Lorna Komm