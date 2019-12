Ihren festen Platz hat die drei Quadratmeter umfassende Darstellung der Geburt Christi im Esszimmer der Müllers. Das ist der Raum, in dem sich die sieben Familienmitglieder häufig treffen. Auch die Weihnachtsfestlichkeiten finden auf den verbleibenden 13 Quadratmetern statt.

Doch bevor es soweit ist, gibt es noch Einiges zu tun. Christa Müllers Ehemann Anton sammelt zunächst frisches Moos. Zwei Stunden lang streift er durch die familieneigene Waldparzelle. Nebenbei untersucht er den Baumbestand auf Wetter- und Käferschäden. Den hölzernen Aufbau für die Krippenlandschaft holt er zusammen mit seinem Sohn Peter aus dem Keller. Seine Frau Christa bespannt ihn mit klassisch rotem Stoff. Mit den Moosfunden wird der Boden ausgelegt. Tuffsteine aus einer kalkhaltigen Stettener Quelle werden so aufeinandergelegt, dass sie zwei Höhlen bilden. In einer finden schließlich Maria, Josef und das Jesuskind ihren Platz.

22 Menschenfiguren und 34 Tiere gibt es, aber auch Brunnen und elektrisch beleuchtete Feuerstellen. | Bild: Martina Wolters

Den Zaun rund um das Krippengeschehen hat Anton aus halbierten Feld-Ahornhölzern gefertigt. Eigentlich sei die Umzäunung aus der Not geboren. Weil eine der Müllerschen Katzen sich früher so gern zu Jesus in den Stall legte, sollten die Krippenfiguren vor dem Herunterfallen geschützt werden. Mittlerweile gehört der Holzzaun fest zum Gesamt-Ensemble.

Wechselnd ist jeweils ein anderes Mitglied an der Reihe, die 20 Figuren und 34 Tiere zu platzieren. Entsprechend gibt es jedes Jahr neue Konstellationen zu entdecken. Im Hause Müller hat das Darstellen der Weihnachtsgeschichte schon eine längere Geschichte. Begonnen hat es laut Anton Müller in den 1930er Jahren.

Schafen, Hirten und die Könige

Seine Großmutter habe die heilige Familie in Figurenform von ihrer Konstanzer Herrschaft geschenkt bekommen, wo sie den Haushalt geführt habe. Nach und nach gesellten sich immer mehr Figürchen hinzu. Zum Beispiel zeigt Müller vier Zentimeter große Schafe aus Kunststoff mit feinen, zugeschnittenen Holzbeinen. Es gibt Hirten mit und ohne Flöte, Frauen mit Wasserkrügen und natürlich die Heiligen Drei Könige. Einer von ihnen führt sogar ein Kamel mit sich.

Die Weihnachtsgeschichte figürlich darzustellen, hat bei Familie Müller lange Tradition. Die Höhlen werden aus alten Tuffsteinen zusammengebaut. | Bild: Martina Wolters

Christa Müller liebt die Krippentradition aus der Familie ihres Mannes. Seit ihrer Hochzeit vor 33 Jahren ist sie mit Begeisterung beim Krippenbau dabei. „Mir ist es wichtig, die Tradition weiterzuleben, gerade in unserer hektischen Zeit“, sagt die 56-Jährige. Überhaupt ist die imposante Weihnachtskrippe in der Stube allen Müllers wichtig. „Erst, wenn die Krippe steht, ist für uns Weihnachten“, erklärt Anton Müller. Jeder habe seine Aufgabe am Heiligen Abend. Die Schwiegermama beispielsweise schmücke den Tannenbaum, der Schwiegervater sei für das Herrichten des Ackersalats zuständig. Der wird später zu handgemachten Spätzle mit Sahnegeschnetzeltem serviert.

Der Tisch, an dem sich die drei Müller-Generationen zum Weihnachtsessen treffen, steht unmittelbar neben ihrem Krippenaufbau. Nach dem Essen kommen Weihnachtsbrötle und Eierlikör auf den Tisch. Das Licht wird gelöscht. Nur die von Sohn Peter elektrisch illuminierten Feuerstellen leuchten hiernach. Im Schein der Krippenbeleuchtung stimmt die Familie dann „Stille Nacht“, Oh, Tannenbaum“ und „Maria durch den Dornwald ging“ an. Wie ihr Ehemann schätzt Christa Müller diese „beschauliche Zeit“. Abseits von Hofladen und Landwirtschaft gehe es einmal „nicht nur um Arbeit, sondern um Besinnung.“

Krippenzeit bis zur Fasnachtszeit

Danach gefragt, wie besinnliche Krippendarstellung und ihr fasnächtliches Amt als närrische Polizistin zusammenpassen, hat sie schnell eine Antwort parat. „Das harmoniert wunderbar“, sagt sie lächelnd. Zumal bei den Müllers die Krippenzeit öfter in die Fasnachtszeit hineinreicht. „Wir lassen das Krippele immer lang stehen“, sagt die Narrenpolizistin lächelnd.