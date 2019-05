von SK

Der Austritt einer Chlorgasmischung in der Therme Meersburg hat am Sonntagmorgen für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Laut Polizeimeldung trat das Gas gegen 7.30 Uhr im Rahmen von Arbeiten an der Chlorungsanlage aus.

Drei Thermen-Beschäftigte wurden wegen Reizungen der Atemwege in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lüftete die Technikräume, sodass der Betrieb kurz vor 9 Uhr aufgenommen werden konnte. Die Polizei ermittelt, ob alle Vorschriften zum Umgang mit Gefahrstoffen eingehalten worden sind, so die Pressemitteilung.