von Uwe Petersen

Es gibt noch freie Plätze im Bus für die Bürgerfahrt in die toskanische Partnerstadt von Meersburg, San Gimignano. Die Fahrt in die „Stadt der Türme“ startet am Donnerstag, 18. Juni und endet am Montag, 22. Juni. Im Mittelpunkt der Fahrt stehen die „Ferie delle messi“, ein mittelalterliches Stadtfest und Spektakel, das von den „Cavalieri di Santa Fina„ ausgerichtet wird.

Fanfarenzug Meersburg beim Fest dabei

Auch der Fanfarenzug Meersburg nimmt an dem Fest teil. Die Cavalieri sind den Meersburgern bekannt durch ihre Auftritte auf dem Mittelaltermarkt. Weiterhin stehen ein Besuch in einem Nachbarort, eine Weindegustation und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm.

Der höchste Turm in San Gimignanon gehört zum Rathaus und ist Teil eines Museums. Von oben blickt man über die Stadt und die Umgebung. | Bild: Uwe Petersen

Die Partnerschaft der Städte Meersburg und San Gimignano wurde 2002 geschlossen und hat sich seitdem weiter vertieft. Ein Höhepunkt war der Besuch des neuen Bürgermeisters aus San Gimignano, Andrea Marucci, und einer Delegation in Meersburg im Oktober 2019. Verschiedene Termine sollen die Partnerschaft auch 2020 stärken.

Alle Anmeldeformalitäten erfahren Interessierte im Anmeldebogen, der in der Touristinfo, Kirchstraße 4, ausliegt und dort auch abgegeben werden kann. Anmeldeschluss ist Freitag, 6. März, 16 Uhr. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Der Coronavirus spielt bei der Organisation der Fahrt derzeit keine Rolle.