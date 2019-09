Meersburg (flo) Auch das 45.¦Bodensee-Weinfest in Meersburg dürfte wieder Tausende Gäste aus Nah und Fern anlocken, ist es doch ein zentrales Ereignis im ausklingenden Sommer. Zehn Weingüter präsentieren am kommenden Wochenende, vom 6. bis 8.¦September, sich und ihre besten Erzeugnisse. Außerdem gibt es, wie immer, jede Menge anderer kulinarischer Schmankerl sowie ein großes Rahmenprogramm mit viel Musik sowie einem Angebot für Kinder am Sonntagnachmittag.

Die Winzer können das Weinfest, das für ihre Betriebe stets auch eine Leistungsschau ist, entspannter angehen als 2018, als es sich mit dem extrem frühen Lesebeginn überschnitt. Dieses Jahr rechnet etwa der Winzerverein Meersburg mit einem Start der Weinernte ab dem 20.¦September, beim Winzerverein Hagnau denkt man, dass es um den 25.¦September herum losgehen wird. Die Winzer rechnen mit einem guten Jahrgang 2019, der mengenmäßig allerdings nicht ganz so groß wie 2018 ausfallen dürfte, prognostizieren sie.

Die Winzer können sich also beruhigt auf das Weinfest konzentrieren, das im vergangenen Jahr 19¦000 zahlende Gäste anlockte und dessen Vorbereitung und Durchführung der Stadt als Veranstalterin und den Betrieben große Kräfte abverlangt. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer des Turn- und Sportvereins (TuS) sei das nicht zu bewältigen, sind sich alle einig. Rund 150¦aktive und ehemalige Mitglieder helfen dieses Jahr mit, teilt TuS-Vorsitzender Michael Gröer mit. Er äußert sich auch froh darüber, dass die Stadt das Festbüro dieses Jahr wieder im (frisch sanierten) Ratskeller ansiedele, was die Koordination sehr erleichtere.

Bürgermeister Robert Scherer dankt allen Beteiligten, die gemeinsam das Weinfest ermöglichten. Der Aufwand dafür, etwa in puncto Sicherheit, werde immer größer. Das schaffe man nur gemeinsam. Das prägnante Fazit des Bürgermeisters: „Das Miteinander passt einfach.“ Das betont auch Privatwinzer Thomas Geiger. „Alle schaffen zusammen, es gibt kein böses Wort.“ Auch Tourismuschefin Iris Müller unterstreicht: „Es ist außergewöhnlich, dass alle in dieser großen Gemeinschaft das Fest stemmen. Das Bodensee-Weinfest ist unser Highlight im September und nicht mehr wegzudenken.“ Schön findet Müller auch, dass nun bereits das dritte Jahr in Folge die neue Bodensee-Weinprinzessin unmittelbar vor dem Fest gekürt wurde und dort dann ihren ersten großen Auftritt haben wird. Die Wahl fiel dieses Jahr auf die 20-jährige Hagnauerin Lea Saible, die das Fest am Freitag, 6.¦September, 17¦Uhr, mit der badischen Weinkönigin Sina Erdrich eröffnen wird. Neben den Winzern wollen auch Meersburger Gastronomen, Metzger und Fischer die Besucher verwöhnen. Auf den Speisekarten stehen etwa Spätzle, Schupfnudeln, Flammkuchen, Fischspezialitäten, Ochsenbraten und „Bauernfladen“. Und natürlich gibt es, an den Ständen des TuS und des „Schiffs“, auch alkoholfreie Getränke. Für die jüngsten Gäste bieten die Ehrenamtlichen des Familientreffs Meersburg am Sonntagmittag von 14 bis 16¦Uhr wieder Spiele, Kreatives und Kinderschminken an.

Kulturell Interessierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Schließlich befindet sich auf dem Festgelände, in der Vorburggasse, das Vineum Bodensee, das auch während der Festtage zu einem Besuch einlädt. Dort kann man sich etwa angesichts des Torkels von 1607, eine der ältesten und größten Weinpressen Europas, die noch voll funktionstüchtig ist, ein Bild davon machen, wie das Weinmachen in früheren Jahrhunderten vonstattenging. Außerdem können die Gäste am Sonntag auch am „Tag des offenen Denkmals“ teilnehmen. Das diesjährige Thema lautet: „Auf den Spuren der Moderne durch die Meersburger Unterstadt.“ Kostenlose Führungen gibt es um 11.30¦Uhr und um 14.30¦Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich: bis 6.¦September, 12¦Uhr, unter Telefon 0¦75¦32/440-261 oder -260.

Programm

Freitag, 6. September

17 Uhr, Schlossplatz: Eröffnung des Weinfestes mit Einzug der Weinhoheiten, der Trachtengruppe, dem Fanfarenzug und der Knabenmusik aus Meersburg

17.30 bis 19 Uhr: Stadtkapelle Meersburg

19.30 Uhr bis 23 Uhr: Zeebrass

Vorburggasse:

18.30 Uhr bis 23 Uhr: First Class

Samstag, 7. September

Schlossplatz:

11.30 Uhr bis 13.30 Uhr: Musikverein Roggenbeuren

14 bis 16 Uhr: Stadtmusik Pfullendorf

16.30 bis 18.30 Uhr: Musikverein Lippertsreute

19 bis 23 Uhr: Föhrenberger Blasmusik

Vorburggasse:

14 bis 18 Uhr: Bodenseekrainer

18.30 bis 23 Uhr: Seefeuer

Sonntag, 8. September

Schlossplatz:

11 bis 13 Uhr: Traditioneller Weinfestfrühschoppen mit der Knabenmusik Meersburg, Moderation: Reiner Jäckle

13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini

16 bis 19 Uhr: Musikverein Daisendorf/Stetten

19.30 Uhr bis 22 Uhr: Polkakaiser

Vorburggasse:

14.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Original Stehgreifler

18 bis 22 Uhr: Duo Popcorn

Glatter Stein:

14 bis 16 Uhr: Kinderprogramm

Als Eintrittsausweis zum Bodensee-Weinfest für alle drei Tage wird wieder ein Probierglas à 5¦Euro verkauft.