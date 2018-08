von Felix Kästle

Bild: Felix Kaestle

Simple Minds, die Weltstars aus Glasgow, standen am Mittwochabend beim ersten Schlossplatz Open Air in diesem Jahr auf der Bühne. Tausende Fans feierten in Meersburg mit den Altrockern. Wir haben die Bilder.

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

Bild: Felix Kaestle

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein