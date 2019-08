Laut der Polizei drang ein Einbrecher über ein gekipptes Fenster in das Haus ein. Weil dabei ein Blumentopf zu Boden fiel, wachte einer der Bewohner auf. Als dieser dem Geräusch nachgehen wollte, soll er einem Mann mit einer Stirnlampe gegenüber gestanden haben. In Dialekt soll der Einbrecher gesagt haben, dass alles in Ordnung sei und die Wohnungstür geschlossen haben. Da der Bewohner annahm, dass es sich bei dem Mann um seinen Vermieter handelte, ging er wieder ins Bett und erfuhr am Morgen, dass auch bei seinem Vermieter eingebrochen worden war. In dessen Wohnung hatte der Unbekannte Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Der Einbrecher wird als rund 1,70 Meter groß beschrieben, von der Stimme her soll er rund 30 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei Meersburg bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 75 32/4 34 43 zu melden.