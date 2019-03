von Lorna Komm

„Gar viele Missetäter gab es über das Jahr“: Das verkündeten die Hexen beim Hexengericht, doch nur zwei konnten verurteilt werden, ein dritter Delinquent glänzte durch Abwesenheit und seine Identität wurde nicht preisgegeben. Mit Angelika Hofmann wurde eine Hexe aus den eigenen Reihen verurteilt und Hubert Weber, auch bekannt als „Frieda“, kam ebenfalls an den Pranger.

Thomas Geiger (links) und Herbert Hanser haben ihre Strafe erfolgreich abgeleistet. | Bild: Lorna Komm

Doch zuerst wurden die Verurteilten der „gefühlt letzten zehn Jahre“ für die erfolgreiche Erfüllung ihrer Strafen freigesprochen: „Die Touritante Iris, Edi der Giggeler von Riedetsweiler und Herbert, der hinkende Steigsträßler.“ Auf dem Doktor-Moll-Platz hatten Thomas Geiger und Herbert Hanser für Getränke und Sauberkeit gesorgt, während Iris Müller ein selbst geschriebenes Gedicht vorgetragen hatte.

"Gartenzwerg" Andreas Neßler musste zum wiederholten Mal ins Saugatter, weil er seine Strafe nicht ableistet. | Bild: Lorna Komm

Auch die Verurteilten des vergangenen Jahres haben ihre Strafen erfüllt. Monika „Moni“ Greitmann hat den Schnabelgierebrunnen erleuchtet und Weihnachtslieder mit den frohlockenden Engeln gesungen. Stephan Ruther „Ruthi“ hat beim Allerlei "Süßes und Scharfes aus dem Bauchladen verteilt“. Weiterhin habe er die Narren während der Busfahrt zum Umzug mit einem großzügigen Vesper versorgt. Zum wiederholten Mal allerdings kam „Gartenzwerg“ Andreas Neßler ins Saugatter. Seit Jahren widersetzt er sich seiner Strafe für Blumenschmuck zu sorgen. Auch der nicht anwesende Felix Raschke hätte eingesperrt werden sollen.

Anschließend musste der erste Angeklagte vor dem „ehrbaren Tribunal des furchtlosen Hexengerichts“ erscheinen. „Ein Mann, der gerne in Frauenrollen schlüpft, sich dabei nicht ladylike verhält und als Frieda anrüchige Witze erzählt“, zitierte der Ankläger mit Hubert Weber den Träger der „vielen bunten Brillen“ auf die Bühne. Der gebürtige Konstanzer versuche heimlich „Therapien für schwerst psychisch Kranke, wie Hagnauer, Lichtenwiesler und Unterstädler“ zu entwickeln.

Als exzentrisch gekleidete Diva zum Allerlei

Außerdem plane er eine Speeddatingrunde für den Stammtisch am letzten Heller, wurde ihm seitens der Ankläger vorgeworfen. Neben den üblichen zehn Besenhieben wurde Weber als Strafe auferlegt: „Beim Allerlei an einem Abend als exzentrisch gekleidete Diva die Meersburger Prominenz an ihre Tische zu begleiten und sich lobend über deren Aussehen zu äußern.“ Außerdem müsse er sich als Straßenkünstler an drei verschieden Plätzen künstlerisch darbieten.

Das Hexengericht kennt auch bei Mitgliedern aus den eigenen Reihen keine Gnade und stellte Angelika Hofmann an den Pranger. | Bild: Lorna Komm

Nach einem Trommelwirbel wurde „die ehemalige Hexenmutter, die Basteltante, das Weib, das über viele Kinder wacht“, Angelika Hofmann, auf die Bühne geführt. Vorgeworfen werde ihr, zu Hause die Chefin zu spielen und alle Putzarbeiten an ihren Mann zu delegieren. Des Weiteren habe sie die Sitten im Kindergarten geändert, es werde nicht mehr für den Mutter- und den Vatertag, sondern nur für den Elterntag gebastelt. Die Väter bekämen an Kindergartenfesten keine Sahnetorten mehr.

Das Gericht verhängte dafür folgende Strafen: „Vor dem Muttertag für die Kinder der Narrenzunft einen Bastelnachmittag anzubieten und beim nächsten Gugelhupf eine humorvolle Darbietung zu übernehmen.“ Einen Themenvorschlag hatte der Ankläger parat: „Wie verwöhne ich meinen Mann?“ Da sie auch sonst etwas tollpatschig sei und zu Stürzen neige, musste Hofmann noch mit Pranger um den Hals auf einem Bein stehend den Schnabelgierewalzer anstimmen. Das Publikum schunkelte fröhlich mit.