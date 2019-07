von Lorna Komm

Als ein spannendes und innovatives Projekt hat der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) mehrheitlich den Plan bezeichnet, ein Bürogebäude mit Gewächshaus auf dem Dach zu bauen. Mit Änderungen und Auflagen in einzelnen Punkten stimmte das Gremium dem Bauvorhaben im Industriegebiet Toren grundsätzlich zu.

Bestandsgebäude wird teilweise abgerissen

Stadtbaumeister Martin Bleicher stellte das Vorhaben vor. Die Antragstellerin plane, ein Gebäude in der Torenstraße teilweise abzureißen und ein Bürogebäude mit Mikroeinheiten zu bauen. Es solle ein zusätzliches Geschoss als Gewächshaus erhalten. Der bestehende Gewerbeturm und das Untergeschoss sollen erhalten bleiben. Die Planung sei „statisch sehr spannend“, kommentierte Bleicher.

28 Minibüros und 18 Stellplätze

In den Planungsunterlagen seien 28 Minibüros dargestellt. Das Konzept sieht vor, dass diese Büros kleinen Dienstleister ein Netzwerk öffnen sollen, um Synergien und Arbeitsgemeinschaften zu schaffen. 18 Stellplätze und eine Garage werden in den Plänen nachgewiesen, was gemäß der Flächenberechnung der Stadt für 546 Quadratmeter Bürogewerbefläche ausreichen würde, erläuterte Bleicher. Allerdings werde die Baurechtsbehörde die Zahl der Stellplätze für das Projekt mit 28 Büros prüfen.

Erdgeschosshöhe wird überschritten

Zudem überschreite die geplante Höhe des Erdgeschosses die im Bebauungsplan zulässige Höhe um 3,25 Meter und bedürfe einer Befreiung, sagte Bleicher. Dieses Geschoss solle als Ebene der Parkplätze und Nebenräume dienen.

Ausschussmitglieder sehen Parksituation kritisch

Julia Naeßl-Doms (CDU) bezeichnete das Konzept als „modernes, innovatives Projekt für junge Leute und Start-ups“. Problematisch für große Autos sehe sie die Planung der übereinander stehenden Doppelparker. Auch Alexandra Mahl (Umweltgruppe) fürchtet, dass die Menschen aus Faulheit auf der Straße parken. Boris Mattes (SPD) forderte, „pro Nutzeinheit sollte ein Stellplatz vorhanden sein.“ Mattes erklärte, er spreche sich sonst oft gegen Nachverdichtung aus, aber „im Gewerbegebiet ist so ein Projekt realistisch.“

Lob für begrünte Dachfläche

Christine Ludwig (Bündnis 90/Die Grünen) befürwortete, die begrünten Dachflächen als Ausgleich für die versiegelten Flächen zu nutzen. Sie fände jedoch ein produzierendes Gewerbe hier passender. „Wir haben so viele leer stehende Räume in der Altstadt, wo Büros untergebracht werden könnten“, argumentierte sie. Zudem befürchte die Gemeinderätin, dass es schwer werden könnte, Start-ups zu finden. Bürgermeister Robert Scherer hielt entgegen, dass er ein ähnliches Projekt einer seenahen Gemeinde kenne, das nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen großzügig erweitert worden sei.

Michael Gilowsky (Umbo) stellte fest: „Die Grundstücksausnutzung im Gewerbegebiet ist katastrophal schlecht.“ Der Bebauungsplan sei noch aus den 70er Jahren. Die vorgelegte Planung erfülle die neuesten Vorgaben und „entspricht dem Bau der Zukunft, nämlich unten parken und in die Höhe gehen“. Allerdings habe er die Befürchtung, dass aus dem Gewächshaus ein Café mit Seesicht werden könnte.

Festsetzung: Aus Gewächshaus kann kein Café werden

Die Sorge einiger Räte, das Gewächshaus könnte in Zukunft umgenutzt werden, teilte der Bürgermeister. Daher wurde im Beschluss festgelegt, dass ausschließlich die Nutzung als Gewächshaus möglich sei. Ebenso wurde festgesetzt, dass nach baurechtlichen Anforderungen Stellplätze und Besucherstellplätze nachgewiesen werden müssen. Eine Überschreitung der Erdgeschosshöhe lehnte das Gremium ab.