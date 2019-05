von Lorna Komm

Eine Überschreitung der Baugrenze in südöstlicher Richtung wurde zugelassen, Balkon- und Terrassentiefen sowie der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze wurden festgelegt, ebenso die Einhaltung der Mindestabstände zu angrenzenden intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen. Weiterhin weise der AUT ausdrücklich auf den Spritzabstand zu den Rebflächen hin, wurde als Formulierung zusätzlich in den Beschluss mit aufgenommen. Stadtbaumeister Martin Bleicher hatte dem Gremium das Bauvorhaben vorgestellt.

Entgegen den Vorstellungen bei Aufstellung des Bebauungsplans, dass das Gebiet kostengünstig mit Doppelhäusern bebaut werden könne, hat sich der Antragsteller für den Bau eines Einfamilienhauses entschieden. Das ist laut Bebauungsplan möglich, zudem unproblematisch, da auch der zukünftige Nachbar ein Einfamilienhaus plane, berichtete Bleicher. Aufgrund der steilen Hanglage sei es auf dem Baugelände kompliziert, ein Haus zu erschaffen, deshalb beantrage der Antragsteller Befreiungen zur Überschreitung der Baugrenzen.

Waibel: Befürchtung, dass „Türme“ gebaut werden

Markus Waibel (FWV) befürchtete, dass „Türme“ gebaut werden, und wunderte sich, dass Einfamilienhäuser gewünscht werden, da dies teurer sei als der Bau von Doppelhäusern. Man hätte Doppelhäuser im Bebauungsplan festschreiben müssen, denn nun „werden wir nicht darum herumkommen, Befreiungen auszusprechen“, damit Familien dort in vernünftiger Größe bauen könnten. Peter Schmidt meinte, „bei dem Gefälle war ja klar, dass die Käufer sich in die Höhe orientieren“. Er gab zu bedenken, was man dem jetzigen Antragsteller zugestehe, müsse man bei den anderen auch gestatten. Boris Mattes (SPD) sah „es nicht so dramatisch“. Ihm seien individuelle Pläne lieber als „Hasenställe“ und wichtig sei, dass der Bauherr sich Gedanken zum Thema Parken gemacht habe.