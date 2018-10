Die Erneuerung einer Wasserleitung in der Andreas-Doll-Straße sorgte für eine heftige Diskussion, bevor der Gemeinderat die Arbeiten dann für gut 70 000 Euro an das Stadtwerk am See vergab.

Dabei war es nicht die Maßnahme an sich, die kurzfristig parallel mit der Verlegung der neuen Gasleitung lief, welche hohe Wellen schlug. Auch nicht die Höhe der Kosten. Manche Gemeinderäte fühlten sich aber zu spät und unzureichend darüber informiert. Sie vermuteten, dass dies auch für die betroffenen Bürger gelte. Boris Mattes (SPD) monierte außerdem die Kostenauflistung und will noch geklärt wissen, ob die darin aufgeführte Mängelhaftung in Höhe von 1246 Euro zurecht enthalten ist. Sowohl die Stadtverwaltung als auch das Stadtwerk am See versicherten, dass die Anwohner informiert seien.

Georg Dreher (CDU) erkundigte sich nach den Kosten, die auf die Bürger zukommen. Bernd Engesser, städtischer Mitarbeiter in der Abteilung Bauen und Gebäudemanagement, verwies auf die Wassersatzung. Sie regle, dass der Hausbesitzer ab der Grundstücksgrenze für eine neue Leitung zahlen müsse.

Gerhard Gmeiner vom Stadtwerk vermutet, dass die Kosten zwischen 1500 und 3000 Euro liegen. Engesser ergänzte, es sei den Eigentümern überlassen, auch gleich ihre Hausanschlüsse zu erneuern. Die Erneuerung der Wasserleitung war zwar nicht vorgesehen, aber man habe die Verlegung der Gasleitung genutzt, um dies zu erledigen. Des Weiteren tauschte man eine Stromleitung aus und verlegte Leerrohre. Gmeiner informierte, eine Gussleitung der ersten Generation habe zwar eine Lebensdauer von etwa 60 Jahren, sei aber sehr lochfraßanfällig: je älter, desto mehr steigt das Risiko für einen Rohrbruch.

Wilfried Wodsak (FW) kritisierte die Tatsache, dass die Arbeiten bereits gestartet waren, bevor der Rat darüber beschließen konnte: "Das sieht unglücklich aus, das ist nicht gut gelaufen." Bürgermeister Robert Scherer sagte: "Es war nicht abzusehen, dass der Baubeginn vor dem Ratsbeschluss sein wird." Außerdem, hob er hervor, gebe es eine Wassersatzung. Peter Köstlinger (CDU) fragte, ob man für die so plötzlich Betroffenen nicht eine Ausnahme von der Satzung machen könne, etwa, dass die Stadt einen Teil der Kosten übernehme. Für diesen Vorschlag erntete er erstaunte Blicke. Eine Antwort gab es aber auf die Frage, die erst am Schluss der erregten Debatte aufkam: Lediglich fünf Grundstücke sind von der Verlegung der Wasserrohre, die laut dem Stadtwerk mit kleinstmöglichem Aufwand "durchgeschossen" wurden, überhaupt betroffen. Drei davon bekämen ohnehin auch einen Gasanschluss.

