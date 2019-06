Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Pfingstmontag versucht, einen Eis- und einen Zigarettenautomaten im Freibad aufzubrechen. Obwohl es bei dem Versuch blieb, erstand ein Schaden von mehreren hundert Euro, so die Polizei. Mögliche Zeugen, die in der Tatnacht zwischen 21 und 6.10 Uhr Verdächtiges beim Freibad beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0 75 51/80 40 bei der Polizei Überlingen zu melden.