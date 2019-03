von SK

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 14 Uhr ein vor dem Dr.-Zimmmermann-Stift in der Meersburger Kurallee abgestelltes Auto in Brand. Die Feuerwehr Meersburg löschte das Feuer, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.