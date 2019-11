Für mindestens 15 Jahre Dienst wurden mit dem Abzeichen in Bronze Diana Heuchert, Stefan Warnkönig und in Abwesenheit Johannes Schucker sowie Tobias Stechmann ausgezeichnet. Für 25 Jahre erhielten Markus Schmäh, Andreas Schönenberger, Daniel Schepelmann und der nicht anwesende Matthias Wochner das Abzeichen in Silber. Für die herausragende Leistung von 40 Dienstjahren übergab Alexander Amann vom Landratsamt das goldene Ehrenzeichen an Bernd Glatzer.