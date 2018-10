von Lorna Komm

Blubbernde Motoren, aromatische Gerüche von der Showkochbühne und Kostproben diverser Destillate. Dazu kostenlose Gewinnspiele und verkaufsoffener Sonntag in verschiedenen Geschäften. Die bunte Mischung der Teilnehmer am Aktionstag "Meersburg im Herbst" bot Anreize für jeden Besucher. Darunter "überraschend viele Meersburger und Besucher aus der näheren Umgebung", wie Tourismuschefin Iris Müller feststellte.

Gegensätzliche Oldtimer: der sportliche Alfa mit Besitzer Azzedine Temine, neben dem gediegenen Rolls Royce, Baujahr 1936. | Bild: Lorna Komm

Optische Hingucker waren die alten Roller des Vespa-Clubs Friedrichshafen und die Fahrzeuge der Oldtimerfreunde Meersburg. Zwischen grasgrünem VW-Käfer und feuerrotem Alfa Romeo Spider Cabriolet auch ein Unikat, ein Rolls Royce, der Firma Barker von 1936. Die angebotenen Rundfahrten in den historischen Schmuckstücken wurden gut genutzt, den Erlös spendet der Verein den örtlichen Aktiven der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Ebenfalls für den guten Zweck stiften die Handwerker der Burgenstadt ihren Erlös aus dem Käseverkauf den Kindern aus Kindergarten und Schule. Zur Belustigung der Kleinen hatten sie außerdem eine Hüpfburg aufgebaut.

Olivenöl-Produzent Mario Angelucci (rechs) zeigt, wie man Messer schleift, mit denen man dann seine italienische Salami oder Käse hauchfein schneiden kann. | Bild: Lorna Komm

Auskünfte boten die Mitglieder von DLRG, Deutschem Rotem Kreuz und Feuerwehr, die an ihren Ständen teils mit Spiel und Spaß über ihre Tätigkeiten informierten. Durch die Verlegung und Erweiterung des Marktes, weg vom Innenhof des Dominikanerinnenklosters und stattdessen rein in die Vorburggasse, war ausreichend Platz dafür. Schon öfter auf dem Ostermarkt, aber zum ersten Mal auf dem Herbstmarkt, war Mario Angelucci aus Rottenburg-Ergenzingen. Der Händler italienischer Olivenöle und Spezialitäten findet den Markt "gut gelungen". "Mit den vielen Aktionen, beispielsweise den Oldtimerfahrten, ist der Markt sehr belebt und attraktiv. Das würde mir für Ostern auch sehr gut gefallen", sagt der Ölproduzent in sechster Generation.

Ralf Löhle (links) gibt Kostproben seiner selbstgebrannten Destillate vom Winzerhof Löhle. | Bild: Lorna Komm

Ebenfalls begeistert von dem neuen Konzept, den Markt örtlich verändert zu haben, ist Eva Bruttel von der Höri. Mit ihrem Obst- und Gemüsestand war sie im vergangenen Jahr im Innenhof des Dominikanerinnenklosters platziert. Dieses Mal bot sie ihre "Höri-Bulle", die besonders milde Zwiebel, auf dem Marktplatz an. "Hier ist es schon besser, der Durchlauf ist besser organisiert, so ist es ein schöner Rundgang", meint die Marktverkäuferin.

Ziehen nicht nur beim Käseverkauf an einem Strang, die Vertreter der Handwerker (hinten, von links): Klaus-Peter Pfau, Sebastian Schmäh, Susanne Pfau und Thomas Schmäh mit den Kindern Annabel Herter und Katharina Schmäh. | Bild: Lorna Komm

"Als Anreiz für meine Kreativität" nutzt Freia Scheerer von "Gold und Form" die Aktion. Eigens für den Herbstmarkt formte sie Schmuckanhänger und Ringe mit Apfelmotiven. Die Goldschmiedin hätte nicht gedacht, dass so viele Besucher in ihr Geschäft kommen. Dennoch macht sie jedes Mal mit, denn: "Es ist eine schöne Aktion für das Miteinander in der Stadt. Das ist wichtiger als die Umsätze einzelner Teilnehmer."

Stadt zeigt sich von der schönsten Seite

Ähnlich äußerte sich Cornelia Möcking vom Secondhand-Shop "Blickfang". An so einem Tag würden die Kunden eher stöbern als kaufen. Möcking, die nach einer Pause wieder dem Gewerbeverein beigetreten ist, meint: "Ich bin gerne bei 'Aktiv für Meersburg', es ist gut, dass der Verein so viel Engagement zeigt." Vor ihrem Geschäft hat sie zudem zugunsten des Kindergartens einen Bücherflohmarkt aufgebaut und freute sich sehr, dass dieser so gut läuft. Gegen Ende des Tages bilanzierte die Vorsitzende des Gewerbevereins "Aktiv für Meersburg", Jutta Theurich: "Es war einfach herrlich, einfach schön. Auswärtige konnten die Stadt entdecken, wenn sie sich von ihrer schönsten Seite zeigt."

