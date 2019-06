Er heißt August, ist ständig blau und steht breitbeinig in einer privaten Seniorenresidenz. August ist ein Nashorn, das Maskottchen des Augustinums, aus Pappmaché und eines von rund einem Dutzend bunter Kunstwerke, die die Kreativgruppe des Augustinums gemeinsam mit 24 Schülern der Tannenhag-Schule in Friedrichshafen gestaltet hat.

August und Co. sind im Außenbereich der Seniorenresidenz zu einem Skulpturengarten namens „Schalk im Dialog“ gruppiert, der bis Ende September öffentlich und gratis zugänglich ist.

Seine Eröffnung fand am Donnerstag statt, allerdings ohne Schüler. Man habe sie und ihre Eltern eingeladen, sagte Gerold Ehinger, Leiter der Tannenhag-Schule, die ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ ist.

Ihre Schüler, von denen die meisten selbst nicht mobil seien, kämen aus dem ganzen Bodenseekreis. Auch, dass die Vernissage am letzten Tag vor den Pfingstferien stattfinde, könne ein Grund für ihre Abwesenheit sein, mutmaßte Ehinger.

Und so standen halt die erwachsenen Macher, denen Augustinum-Direktor Richard Rheindorf herzlich dankte, allein im Fokus. Vonseiten der Schule war das Marc Hoher, der die Schüler der Hauptstufe unterrichtet, unter anderem im Fach Kunst und Technik, in dem an den Skulpturen gearbeitet wurden.

Die Idee für den Skulpturengarten hatte Gabriele Stief entwickelt, Leiterin der Augustinum-Kreativgruppe. Ihr Mann Hans Kunz, früher Architekt, half bei der Umsetzung und Installation der Werke. Kunz äußerte sich beeindruckt davon, wie kameradschaftlich die Schüler miteinander umgingen und wünschte sich, „dass diese Sozialkompetenz auch vermehrt hier in unserem Haus getätigt wird.“

Den Grundstein für die Kooperation zwischen dem Augustinum und der Schule hatte im Frühjahr 2018 die Schulkunstausstellung „Skulptur trifft auf Bild“ gelegt, die auf Initiative von Hoher zustande gekommen war. Es folgte ein Zirkusprojekt im Juni 2018. Das Augustinum etablierte außerdem Dauerpraktika für zwei Schüler.