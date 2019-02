von Lorna Komm

Vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte der Meersburger Fasnet ziert ein Schild den Narrenbaum. In luftiger Höhe tackerte Bennie Wurster ein leicht lädiertes Pappschild mit dem Text „#instarobi" an den Stamm. Eingeweihte wissen um den Sketch beim Allerei, in dem sich Monja Endres und Sebastian Schmäh über die Internetpräsenz des Bürgermeisters Robert Scherer amüsierten und ihm vorschlugen, auch Instagram zu nutzen.

Auch Narrenbaum wirbt für "Instarobi"

Benjamin Wurster befestigt in luftiger Höhe das Pappschild mit dem Text "#instarobi" am Narrenbaum. | Bild: Lorna Komm

Das Pseudonym, eben „Instarobi“ (eine Wortschöpfung aus Instagram und Scherers Vornamen Robert), gaben die fleißigen Bienen dem Bürgermeister gleich mit. Scherer fackelte nicht lange und richtete kurz nach dem Allerlei sein Profil unter #instarobi_meersburg ein. Nun kündet auch der Narrenbaum von diesem Geschehen.

Meersburg Bürgermeister mit neuem Hashtag: Robert Scherer postet seit dem Schnabelgiere-Allerlei als "instarobi_meersburg" Das könnte Sie auch interessieren

26,5 Meter ist es hoch, das Symbol für die Herrschaft der Narren, und überragt traditionsgemäß weithin sichtbar das Rathaus. Zahlreiche Zuschauer kamen bei dem schönen Wetter, um zu verfolgen, wie der Narrenbaum errichtet wird.

1000 Hästräger beim Narrenbaum-Umzug dabei

Dem Narrenbaumstellen war ein langer Umzug mit rund 1000 geladenen Hästrägern vorausgegangen. Unter den 28 Gruppen waren auch Zünfte aus Friedrichshafen und Unlingen bei Biberach. Beeindruckend war der Zimmermann der Narrengesellschaft Oberuhldingen, der den gesamten Umzug auf hohen Stelzen lief – inklusive der Steigungen der Steigstraße.

Die Vertreter der Schnabelgierezunft: Burgfräulein Madita Komm, Zunftmeister Norbert Waßmer, Narrenvater Urban Bernhard, Burgfräulein Sinja Igelmayer, Kanzleirat Tobias Keck. | Bild: Lorna Komm

"Das Runde muss ins Eckige"

Bis die Zimmermannsgilde den Narrenbaum gestellt hatte, gab Kanzleirat Tobias Keck nützliche Hinweise über das Mikrofon: „Das Runde muss ins Eckige.“ Außerdem koordinierte er die Kommunikation zwischen Zimmermännern und den Helfern, die in den Rathausfenstern standen und mittels Seilen am Baum zogen – und dies zu kraftvoll.

Stadtkapelle bringt Narren zum Schunkeln

Musikalisch unterhielt die Stadtkapelle unter Leitung von Marianne Halder die schunkelnden Narren. Zusammen mit Zunftmeister Norbert Waßmer, den Burgfräulein, Narreneltern und Ehrenpräsidenten stimmten die Mäschgerle das Schnabelgierelied an.

Närrisches Treiben in Kellern und Bar

Im Anschluss hatten der Ratskeller, der Hexenkeller und die Glonkebar für das närrische Treiben geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgte die katholische Frauengemeinschaft im Pfarrzentrum St. Urban. Für das geistige Wohl hatte Pfarrer Matthias Schneider bei der morgendlichen Narrenmesse gesorgt.