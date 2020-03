Meersburg vor 2 Stunden

Arbeiten für neuen Abwasserkanal Am Sentenhart starten erst nach der Weinlese

Ursprünglich sollte der Abwasserkanal Am Sentenhart in Meersburg bereits im Sommer 2020 erneuert werden. Jetzt wurde der Baustart auf Mitte Oktober verschoben. Warum das so ist, wurde in der Gemeinderatssitzung erläutert.