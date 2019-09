Ein Einbahnregelung für den Lehrenweg, dessen Erschließung ansteht, ist vorerst vom Tisch. Eine solche Lösung, die bei vielen Anwohnern auf Missfallen stieß, hatte die Verwaltung dem Gemeinderat zum Beschluss vorgeschlagen. Doch der Punkt wurde abgesetzt und soll erst wieder nach einem Gespräch mit den Bürgern auf die Tagesordnung. Die Freien Wähler hatten einen entsprechenden Antrag gestellt, dem der Rat geschlossen zustimmte. Über 20 Bürger verfolgten die Diskussion.

Eine Informationsveranstaltung mit den Grundstückseigentümern hatte die Stadtverwaltung erst im Oktober vorgesehen. Doch wenn der Rat schon davor einen Beschluss fasse, „dann ist das ein Schritt zu schnell“, meinte Georg Dreher (CDU), der die Debatte eröffnete, die in diesem Tenor weiterging. Bürgermeister Robert Scherer entgegnete: „Aber wenn man nichts auf dem Tisch hat, kann man über nichts diskutieren. Ich verstehe den Unmut, aber es gab zehn Jahre keine Lösung.“ Bereits 2009 habe das Ingenieurbüro Langenbach im Rat erstmals einen Plan für die Erschließung vorgestellt, die immer wieder verschoben wurde.

Dessen Chef Dirk Langenbach hatte nun vorab den aktuellen Vorschlag präsentiert. Die Erschließung dränge, weil nicht nur der Straßenbelag in sehr schlechtem Zustand sei, sondern vor allem sämtliche Leitungen, besonders der Kanal, der teils undicht sei und klaffende Risse aufweise, sodass auch Überflutungen drohten.

Vor zehn Jahren habe man eine Straßenbreite von fünf Metern vorgesehen. Doch dazu sei Grunderwerb nötig, die Verhandlungen mit den Eigentümern seien aber erfolglos geblieben. Dabei verlaufe die heutige Straße bereits teilweise auf Privatgrund, zusätzlich bräuchte man nur wenige Quadratmeter. Ohne Grunderwerb kommt laut Bauamt in den vorhandenen Ausbaubreiten – zwischen 3,50 und 4,50 Metern – „verkehrsrechtlich nur eine Einbahnregelung in Frage“.

Nach Verkehrszählungen und der Befragung von Trägern öffentlicher Belange wie Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettungsdienst war man zum Schluss gekommen, dass dafür eine einheitliche Fahrtrichtung von Ost nach West am besten wäre.

Lindenweg in Meersburg wird jetzt erschlossen

Doch gegen eine Einbahnstraße sind nicht nur Anwohner, sondern auch Räte. „Da fährt man mit der Kirche durchs Dorf, das ist ökologisch ein Blödsinn, das geht nicht“, meinte etwa Markus Waibel (FW). Er finde es aber richtig, dass die Verwaltung einen Ansatz gesucht habe. „Wenn er heute verrissen wird, ist das nicht böse gemeint“, tröstete Waibel. Wenn eine andere Lösung an Grundstückseignern scheitere, dann sollte man mal deren Namen nennen, meinten Waibel und Boris Mattes (SPD). Mattes forderte ferner, dass man jeden betroffenen Haushalt schriftlich über die Erschließungsmaßnahme informieren sollte.

Peter Schmidt (CDU) sagte, vielleicht nähmen die vielen Bürger, die die Sitzung verfolgten, auch als Anregung mit: „Was können die, die davon betroffen sind, dafür tun?“ Schmidts Fazit entsprach der allgemeinen Stimmungslage im Rat: „Eine Einbahnstraße geht nicht, aber es muss eine Lösung her.“ Der Bürgermeister dankte den Zuhörern für „Ihr großes Interesse“. Er verband das mit der Hoffnung, „dass Sie Ihre Nachbarn animieren“, dann auch zu dem Bürgergespräch zu kommen, das nun stattfinden soll, bevor der Rat tatsächlich einen Beschluss fassen wird.

Flugblatt: „Anwohner vorher anhören“

„Bitte heute kein Beschluss zum Lehrenweg. Anwohner vorher anhören“, stand auf einem Flugblatt, das eine Anwohnerin vor der Sitzung verteilt hatte. Eine Einbahnstraße hält sie vor allem aus ökologischen Aspekten für fragwürdig, sagte sie dem SÜDKURIER. Ihr Weg werde dann pro Fahrt 400 Meter länger, im Jahr wären das allein für ihren Haushalt 365 Kilometer. „Da reden alle von CO2 einsparen und wir fahren Tausende Kilometer für nichts“, findet sie. Der zusätzliche Verkehr belaste dann die umliegenden Straßen. Sie selbst habe mit rund 15 Anwohnern gesprochen, auch in der angrenzenden Von-Laßberg-Straße. Alle seien gegen eine Einbahnstraße, bis auf eine junge Mutter, die sich dann auch einen Gehweg erhoffe.

Ihren Namen, den die Anwohnerin auf ihrem Flugblatt genannt hatte, möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Denn sie wolle sich nicht in den Vordergrund spielen. Es sei ja dank des Gemeinderats auch noch gar kein Beschluss gefallen. Sie habe großen Respekt davor, wie das Gremium agiert habe. Von der anvisierten Einbahnstraßenlösung habe sie erfahren, als sie die Tagesordnung der Ratssitzung im Mitteilungsblatt gelesen habe. Was den Straßenausbau angehe, hoffe sie nun auf gute Kompromisse und dass die Anwohner daran auch gut nachbarschaftlich mitwirkten.