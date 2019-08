Meersburg vor 8 Stunden

Als die Ordensschwestern gehen, geht die Zeit des Krankenhauses langsam zu Ende

Unermüdlich waren die Ordensschwestern im Krankenhaus in Meersburg im Einsatz. Sie pflegten die Patienten, unterstützten bei Operationen und Röntgen, brachten Kinder auf die Welt, arbeiteten in Küche und Wäscherei. Sie wurden älter, die Arbeit wurde ihnen schließlich zu schwer. Deshalb kündigte das Mutterhaus der Ordensschwestern in Freiburg die vertragliche Vereinbarung mit dem Spitalfonds Meersburg. Die letzten Schwestern wurden 1979 verabschiedet – der Anfang vom Ende des Krankenhauses. Wir beleuchten die Geschichte in unserer Serie „Gedächtnis der Region“.