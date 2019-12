Er war wählerisch, dieser Habsburger Joseph I. (1678 bis 1711), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, König von Böhmen, Kroatien und Ungarn. Als der Herrscher aus Wien Meersburg besuchte, wählte er nicht die Unterkunft des Fürstbischofs, sondern eine Herberge direkt am Marktplatz. Und auch Napoleon III. (1808 bis 1873), Kaiser der Franzosen, fuhr des Öfteren vom Schloss Arenenberg über den Bodensee, um sich im Schatten der Burg zu amüsieren. Zwei Beispiele, die im einleitenden Kapitel des neuesten Meersburger Geschichtsbuches „Trinkstuben und Herbergen„ zeigen, wie eng gerade in dieser kleinen Stadt Historie und Gastlichkeit miteinander verknüpft sind. „Wenn du die Geschichte der Hotels kennst, kennst du die Geschichte der Stadt.“ Das habe sie mal spasseshalber zu Peter Schmidt gesagt, erinnert sich Margret Meier. War die Stadt am Bodenseeufer doch schon lange vor ihrer Zeit als begehrtes Touristenziel, bereits im Mittelalter, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Margret Meier und Peter Schmidt beim Blick auf ihr Vorabexemplar von „Trinkstuben und Herbergen“. Das Buch ist bereits das fünfte Werk, bei dem die beiden Meersburger seit 2002 zusammenarbeiten – nach „Meersburger Spuren“, „Meersburg unter Hakenkreuz“, dem Fastnachtsbuch der Narrenzunft Schnabelgiere und ihrer Arbeit zu den Meersburger Trachten. | Bild: Martin Baur

Zum fünften Mal haben sich Margret Meier und Peter Schmidt zusammengetan zu einem Autorenteam, um über die Vergangenheit ihrer Heimatgemeinde zu schreiben. Was sie in über zwei Jahren an Informationen sammelten, erscheint am Freitag, 20. Dezember 2019. „Trinkstuben und Herbergen„ hat 270 Seiten und was den Leser erwartet, beschreiben Meier und Schmidt selbst so: „Zu 27 Gasthöfen, Hotels, Trinkstuben, Cafés und Pensionen haben wir für Sie recherchiert und deren Werdegang niedergeschrieben. Amüsantes und Nachdenkliches, ein Kaleidoskop nicht nur zur Geschichte der einzelnen Häuser im gastlichen Meersburg, sondern auch zur Stadtentwicklung. Lassen Sie sich überraschen.“

Autoren korrigieren so manche Jahreszahl

Tatsächlich dürfte das Buch wohl für einige Überraschungen sorgen. Denn die beiden Autoren werden gleich mehrere mutmaßlich gefestigte historische Erkenntnisse zur Stadt als Wanderlegenden entlarven. Schmidt sagt: „Man glaubt gar nicht, was sich im Laufe von Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten alles verändert – nicht weil es sich freiwillig verändert, sondern weil man es verändert.“ Manches was geschrieben stehe oder erzählt werde und an Jahreszahlen festgemacht werde, Schmidt moduliert seine Stimme und spontan fühlt man sich an seine langjährige Paraderolle als Fridolin in der Meersburger Fasnetsbutte erinnert, „stimmt halt so itt“. Er lacht. „Über Türen oder auf Speisekarten entdeckt man Jahreszahlen, da muss man schon fragen: Wo hond er die etzt wieder her?“

Interessant an dieser Postkarte ist laut Peter Schmidt insbesondere, für was der damalige Eigentümer des Wilden Mannes warb. L. Hegele, der von 1890 bis 1924 Wirt des überregional bekannten Hauses war, pries nicht nur „Naturweine, Bier vom Fass und in Flaschen“ an, sondern auch den vorhandenen Saal und die Stallungen – die zu vorautomobilen Zeiten für Reisende wichtig waren, um ihre Reit- oder Kutschpferde unterzustellen. | Bild: Stadtarchiv Meersburg

„Es gab ein Vorgänger-Rathaus“

Ein Beispiel ist das historische Meersburger Rathaus, das bisher ins Baujahr 1551 datiert wurde. Doch im Archiv der Stadt lägen – bisher unbeachtet – eine eiserne Ofenplatte und eine Trinkstubenscheibe, die eine Datierung auf 1507 nahelegen würden. Meier und Schmidt sind sich sicher: „Es gab ein Vorgänger-Rathaus.“

Apropos Trinkstuben: Überall in der Literatur lese man vom „Trinkstubenverbot“ im 15. Jahrhundert, das ab 1461 strengstens aufrechterhalten worden sei, beschreibt Margret Meier. „Witzigerweise gibt es aus genau dieser Zeit Rechnungen, Spitalabrechnungen und es gibt Aufzeichnungen über Leute, die sich in den Trinkstuben daneben benommen haben.“ Die Quellenlage sei da eindeutig. „Was da teilweise verzapft wird – und jeder schreibt von jedem ab.“ Auch zu so heiligen Kühen wie der „Bürgergesellschaft der 101er“ haben die Autoren die eine oder andere Korrektur anzumerken. Zu viel sei dazu an dieser Stelle aber noch nicht vorweggenommen.

Hallo Dienstmann! Dieser unbekannte Mitarbeiter des Hotels „Schützen“ wartet in den 1950er bei der Greth am Landungsplatz Jahren auf neu ankommende Gäste. | Bild: Stadtarchiv Meersburg

Die hässliche „Wendelgard“ gab es nie Was Werner Endres zur Kenntnis nehmen muss, das Meersburger Original und nach einem halben Jahrhundert auf der Haltnau eine lebende Wirtslegende, ist das Ende seiner historischen „Wendelgard“. Jene angeblich so hässliche Frau mit dem Schweineschnäuzchen, über die der Erzkomödiant so köstlich erzählen kann. Die Wendelgard soll ja einen solch fürchterlichen Anblick geboten haben, dass kein Meersburger Ratsherr mit ihr in der Kutsche ausfahren wollte – und weil die Konstanzer Räte stattdessen bereit waren, sie über 20 Jahre lang zu begleiteten, vermachte die bucklige Frau ihren großen Besitz, die Haltnau, im 13. Jahrhundert dem Konstanzer Spital. Doch in keiner Urkunde erscheine der Namen Wendelgard, erläutert das Autorenduo. „Die Legende entbehrt jeder geschichtlichen Grundlage.“ Die fiktive Geschichte sei wohl im 19. Jahrhundert aus der Feder eines Konstanzer Heimatlyrikers geflossen. „Sie sollte mir ihrer humorvollen Kritik wohl an die Geldgier der Konstanzer erinnern,“ meint Schmidt, eine ähnliche Sage finde sich zur Hildegard von Hohenfels. „Werner Enderes habe ich das schon gesagt, dass man die Wendelgard jetzt mal endlich nur noch als nette kleine erfundene Anekdote nehmen muss, für Gäste zum Schmunzeln.“ Sagt Schmidt und lobt seine Co-Autorin für ihren entsprechenden Buchbeitrag: „Sie hat das sehr harmonisch geschrieben.“

Für 14 Tage ein Spielcasino

Margret Meier und Peter Schmidt fügen der Stadtgeschichte aber auch neue Kapitel hinzu. Etwa zum „Spielcasino„, das viele Meersburger so gerne gehabt hätten. Sogar die Kirche habe sich in die hitzige Diskussion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingemischt. „Es heißt ja immer, es sei nie dazu gekommen“, beschreibt Schmidt. Das aber stimme nicht. „Das Meersburger Spielcasino hatte 14 Tage lang eine Spielgenehmigung und Ende Oktober, Anfang November 1949 gab im Fährhaus einen Spieltisch.“ Interessant sei, dass dieses Thema dann nochmals unter Franz Gern, Bürgermeister von 1958 bis 1968, aufgelebt sei, referiert Meier. Gern wollte das Spielcasino aus der Konstanzer Seestraße ins Meersburger Neue Schloss holen, nachdem es in Konstanz hieß, eine Spielbank sei nicht mit einer Universitätsstadt vereinbar.

Dieses Gemälde des berühmten Bodenseemalers Hans Dieter (1881 bis 1968) zeigt den alten Garten des Wilden Mannes. Zu sehen sind (von links) der Maler Theodor Höhn, dahinter Otto Ehinger, am Gitter Dr. Fritz Zimmermann, Chefarzt des Meersburger Krankenhauses und von hinten Frau Sulger senior, die Wirtin des Wilden Mannes. Die Identität des rechts sitzenden Herren ist noch ungeklärt. Das Original hängt laut Peter Schmidt bis heute im Wilden Mann, die Postkarte gehört ihm. | Bild: Sammlung Peter Schmidt

„Herbe Familiengeschichten“

Intensive Gedanken machten sich die beiden Autoren eigenem Bekunden nach über die Systematik. „Von der Reihenfolge her haben wir überlegt, nehmen wir die Topografie mit Unterstadt – Steigstraße – Oberstadt – außerhalb? Oder fangen wir doch im Alter an.“ Sie hätten sich dann für Letzteres entschieden und mit dem „sogenannten Rathaus“ begonnen. „Das hatte eine Trinkstube und diente auch zur Beherbergung und für Feste und Feiern.“ Der Ansatz über die Zeitlinie sei auch deshalb interessant gewesen, „weil wir mit dem einen oder anderen Mythos mal brechen mussten, dieses oder jenes Lokal sei eines der ältesten oder gar das älteste.“ Dann hätten sie sich „durchgearbeitet zu Häusern, die es heute nicht mehr gibt, die aber alle so ihre Geschichten haben, wie das Waldhaus Döbele, das Deutsche Haus, die Krone in der Kronenstraße.“ Oft mit „hochinteressanten Familiengeschichten, die manchmal sehr herb sind“.

Herder-Verlag war doch in Meersburg Auch die Frage, ob der bekannte Freiburger Herder-Verlag mal in Meersburg war, konnten Maier und Schmidt beantworten. Schmidt: „Vor 20 Jahren hat man dieses Schild abhängen müssen an der Unterstadtstraße 1.“ Jetzt wisse man, dass Herder doch hier gewesen sei. Allerdings habe das Unternehmen nur ein Lager in der Steigstraße gehabt, heute die Bäckerei Kränkel. „Man hätte einfach mehr Zeit haben sollen, um genauer zu recherchieren.“ Das gelte für so viele Fälle. „Auch für die 1000 Jahr-Feier – da wäre uns viel erspart geblieben.“ Damit erinnert Schmidt an die Blamage nach 1988, dem Jahr, als Meersburg sein großes Jubiläum feierte, inklusive Bundespost-Sondermarke. Später stellte sich heraus, dass in der betreffenden Urkunde nicht Meersburg, sondern Merseburg gemeint war.

Diese Werbekarte für den „Gasthof zum Schiff“ datiert laut Margret Meier auf etwa 1890. Der Schiffwirt Specht hatte Vorbesitzerin Kugel geheiratet, ihnen gehörte das Hotel direkt am Ufer von 1874 bis 1909. | Bild: Stadtarchiv Meersburg

Erste Auflage mit 300 Exemplaren Das Titelbild von „Trinkstuben und Herbergen„ ist ein Werbeplakat der 1950er Jahre, das die Themen See, Wein, und Altstadt aufgreift. Maierund Schmidt haben es zur Umschlaggestaltung aber vor allem deshalb genommen, weil fast alle 27 behandelten Trinkstuben, Herbergen und Lokale zu sehen sind. Ebenfalls zur Orientierung helfe der berühmte Stadtplan von Kaspar Waldmann, entstanden 1810. Er bildet den Vorsatz, jene Doppelseiten vorne und hinten, die den Buckdeckel mit dem Buckblock verbinden. Erscheinungstag von „Trinkstuben und Herbergen„ ist am Freitag, 20. Dezember 2019. Wegen Verzögerungen könne es erst jetzt erscheinen und so verzichten die Autoren auf eine große Buchvorstellung. Zu bekommen ist es in der Meersburger Linzgaubuchhandlung (Steigstraße) sowie im Museumsshop des Vineums zu den normalen Öffnungszeiten, im Winter also nur samstags und sonntags. Am Freitag gibt es in der Linzgaubuchhandlung ab 10 Uhr eine Signierstunde. Der Preis für das 270 starke Werk beträgt 24,95 Euro. Die Auflage beträgt 300 Exemplare, die Meier und Schmidt selbst finanzieren. „Es gibt keine Sponsoren und keine Spender.“

Auch ein Nachschlagebuch

„Trinkstuben und Herbergen„ ist eine Sammlung von „netten Geschichten, von traurigen Geschichten und von Geschichten der Stadt“. Und es sei „auch ein Nachlagebuch“, meint Peter Schmidt. Eines, das man immer wieder mal hernehme, wenn man etwas suche. Schmidt hofft, dass diesem neuesten Werk eine ähnliche Zukunft beschieden sei wie dem 2013 erschienenen Buch über die örtliche Narretei: „Das ist auch das Schöne an unserem Fasnetsbuch, dass auch Junge in der Zunft nicht mehr auf all das hören, was irgendjemand auf der Straße rumerzählt, und behauptet, sein Vater hätte das schon erfunden – sondern die nehmen wirklich das Buch, blättern nach und schauen in der Fußnote, wo kommt das her.“